HUGO BOSS-Aktie etwas tiefer: RBC hebt Ziel für Hugo Boss auf 78 Euro - 'Outperform'

Analyst Richard Chamberlain hob seine Schätzungen für HUGO BOSS angesichts höherer Erwartungen nach dem Kapitalmarkttag der Metzinger an. Dies schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie.

Die Aktie von HUGO BOSS verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,29 Prozent auf 69,80 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Andreas Rentz/Getty Images for GQ, Pere Rubi / Shutterstock.com