PayPal-Aktie schließt an der NASDAQ im Plus: Erlöse aus KKR-Deal sollen Aktienrückkäufe finanzieren

Der Zahlungsdienstleister PayPal will die erwarteten Erlöse aus einem Deal mit KKR an seine Aktionäre weitergeben. Wie das Unternehmen mitteilte, verkauft es in einer mehrjährigen Vereinbarung mit KKR praktisch alle seine Forderungen aus dem "Buy now, pay later"-Geschäft in Europa an den Finanzinvestor. PayPal rechnet mit einem unmittelbaren Erlös von rund 1,8 Milliarden US-Dollar, der unter anderem in Aktienrückkäufe fließen soll.

Im NASDAQ-Handel gewann die PayPal-Aktie 3,70 Prozent auf 68,89 US-Dollar.

Dow Jones Newswires

