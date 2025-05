PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag stabil

Kurs der PayPal

Die Aktie von PayPal zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der PayPal-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 62,29 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:04 Uhr bei der PayPal-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 62,29 EUR. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 62,29 EUR. Bei 62,28 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 62,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 155 PayPal-Aktien.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Bei 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 22,14 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

PayPal gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,83 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,76 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 04.08.2026 dürfte PayPal die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

