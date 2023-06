Börse Frankfurt: DAX schließt nach Powell-Rede schwächer - nahe 16.000er-Marke

Beim DAX waren zum Start der Frankfurter Börsensitzung zur Wochenmitte Verluste auszumachen. Im weiteren Verlauf stieg das Börsenbarometer zeitweise auf grünes Terrain, konnte sich dort jedoch nicht festsetzen. Schlussendlich stand ein Abschlag von 0,55 Prozent auf 16.023,13 Punkte an der Tafel. Im Tagestief ging es bis auf 16.002,27 Zähler nach unten und damit nahe an die 16.000er-Marke heran. Am vergangenen Freitag hatte er mit 16.427 Punkten ein Rekordhoch erreicht.

Powell: Fed wird Zinsen weiter erhöhen

Die mit Spannung erwarteten Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell haben den Marktteilnehmern keine neuen Erkenntnisse gebracht. Die Fed werde ihre Zinsen nach der Pause im Juni in den nächsten Monaten weiter erhöhen, führte er aus. "Fast alle (FOMC-Mitglieder) erwarten, dass es angemessen sein wird, die Zinssätze bis zum Ende des Jahres etwas weiter anzuheben", sagte Powell in der vorbereiteten Stellungnahme für eine Anhörung im Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses.

Powells Ausführungen zu den Konjunkturaussichten, die er für die Anhörung vorbereitet hatte, entsprachen fast exakt denen seiner Pressekonferenz nach der Zinsentscheidung am vergangenen Mittwoch. An diesem Tag hatte die Fed ihren Leitzins erstmals nach zehn Anhebungen in Folge unverändert gelassen. Powell betonte, dass die Notenbank ihre Zinsentscheidungen "Meeting für Meeting" treffen werde. Das volle Durchwirken der Geldpolitik auf die Wirtschaft brauche Zeit. Aus Sicht der Fed sei es essenziell, die Inflation zu senken. "Das ist nichts wirklich Neues, könnte aber alle Trader enttäuschen, die angesichts schwächerer Wirtschaftsdaten auf ein nahes Zins-Top gesetzt haben", sagt ein Händler.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters / Dow Jones Newswires

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com