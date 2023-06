Goldpreis: Warten auf Powells Rechenschaftsbericht

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Im Vorfeld dieses Termins tendierte das gelbe Edelmetall in tiefere Regionen, wobei die Stimmung der Marktakteure durch ein hohes Maß an Zurückhaltung und Vorsicht gekennzeichnet war. Sollte der Tenor seiner Statements relativ "falkenhaft" ausfallen, könnte weiterer Verkaufsdruck aufkommen. Aktuell wird an den Finanzmärkten damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer nächsten Sitzung am 26. Juli eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte beschließen wird. Aus charttechnischer Sicht trübte sich die Stimmung nach dem Rutsch unter die 100-Tage-Linie ebenfalls ein. Dies gilt in der Chartlehre nämlich als Verkaufssignal.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis stabilen Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 1,10 auf 1.946,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: API-Wochenbericht am Abend

Zur Wochenmitte zeigt sich der fossile Energieträger etwas erholt. Mit einer leichten Zeitverzögerung reagierten die Akteure an den Ölmärkten auf die Zinssenkung der chinesischen Zentralbank nun doch noch mit leichten Käufen, wenngleich man eigentlich eine stärkere Reduktion erwartet hatte. Geholfen hat aber auch die Prognose, dass der Wochenbericht des American Petroleum Institute einen Rückgang der gehaltenen Ölmenge ausweisen könnte. Nachdem in der Woche zuvor ein Lagerplus von fast acht Millionen Barrel gemeldet worden war, rechnen Analysten nun mit einem Minus von 433.000 Barrel.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,29 auf 71,48 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,24 auf 76,14 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock, Bulent camci / Shutterstock.com