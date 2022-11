Video: Ethereum erklärt - Was ist Ethereum 2.0 und ist Ethereum besser als Bitcoin?

Ethereum gehört zu den wichtigsten Kryptowährungen überhaupt, lediglich Bitcoin steht bislang nach Marktkapitalisierung noch vor Ethereum. Auch die Ethereum-Plattform basiert auf der Blockchain-Technologie, ist aus technischer Sicht aber eine Weiterentwicklung. Ethereum ist nicht nur die Basis für die Kryptowährung Ether, sondern dient auch als Plattform für andere Krypto-Token und Smart Contracts. Nun soll mit dem Update auf Ethereum 2.0 die Technologie noch weiter verbessert werden, um sich am Kryptomarkt durchzusetzen. In diesem Video erfahren Sie, was genau hinter Ethereum steckt, was es mit dem Update zur Version 2.0 auf sich hat und ob eine Geldanlage in die Kryptowährung sinnvoll ist - jetzt anschauen und erfahren, wie Anleger jetzt reagieren sollten!

In diesem Video erklären wir Ihnen die Unterschiede von Ethereum und Bitcoin. Außerdem erfahren Sie, welche Vorteile der Konsensmechanismus Proof-of-Stake bietet. Das Team von finanzen.net-Ratgeber wünscht Ihnen viel Spaß beim Anschauen!

