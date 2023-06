Comeback von Nikola, Plug Power, Ballard Power und NEL? Wasserstoff-Aktien als Spielball der Börse

Wasserstoffaktien zuletzt mit starker Nachfrage• Nikola-Aktie legt Börsenrally aufs Parkett• Neue Meme-Generation?

Nikola führt Wasserstoff-Party an

Die von vielen bereits totgeglaubte Nikola-Aktie führte die Rally im Wasserstoffsektor in der vergangenen Woche an: Rund 67 Prozent Kursplus in den vergangenen fünf Handelstagen fuhr der Anteilsschein des Wasserstoff-LKW-Bauers ein. Dabei hat sich wenig an der prekären Finanzlage des Unternehmens geändert: Weiter ist das vorrangige Ziel bei Nikola die Geldbeschaffung - ein Unterfangen, das sich angesichts der im bisherigen Jahresverlauf schwachen Aktienkursentwicklung weiter schwierig gestalten dürfte. Dass die Aktie vor diesem wirtschaftlich schwierigen Hintergrund dennoch den Sprung zurück über die Marke von einem US-Dollar feierte, nachdem sie zwischenzeitlich zum Pennystock avanciert war, führte unter Beobachtern am Markt dann auch zu Verwunderung. Denn kursbewegende Nachrichten von Unternehmensseite gab es nicht - aktuell hofft der Lastwagenhersteller darauf, dass seine Aktionäre die geplante Kapitalmaßnahmen durchwinken.

Erholung bei Ballard Power - Höchststände bleiben weit entfernt

Zwar war der Kurssprung bei Nikola der größte aber längst nicht der einzige Aufwärtstrend im Sektor. Auch die lange vor sich hindümpelnde Aktie von Ballard Power nahm in der vergangenen Woche wieder Fahrt auf und fuhr auf Wochensicht ein Plus von 6,06 Prozent ein. Damit kehrte der Anteilsschein wieder auf das Niveau vom Jahresstart zurück und schloss am Freitag bei 4,58 US-Dollar, nachdem Anfang Juni noch bei 3,98 US-Dollar ein 52-Wochen-Tief markiert wurde. Damit bleibt die Ballard Power-Aktie aber weit hinter ihrem 52-Wochen-Hoch zurück: Im August 2022 mussten Anleger noch 9,27 US-Dollar für ein Papier des Wasserstoff-Unternehmens auf den Tisch legen.

Anders als bei Nikola gab es bei Ballard Power in der vergangenen Woche eine potenziell kursbewegende Nachricht: Am 13. Juni fand der Capital Markets Day statt, bei dem der Fokus für das Unternehmen konkretisiert wurde: Kurzfristig will man die Produktionskosten senken und zeitgleich Plattformgewinne sichern. Dabei sieht sich Ballard Power mit Blick auf die Kostensenkungsbemühungen auf Kurs. 18 Millionen US-Dollar sollen investiert werden, um die Kosten eines wesentlichen Bausteins von Brennstoffzellen deutlich zu reduzieren und die Produktion zu steigern.

Plug Power getrieben von positiven Nachrichten

Auch die Aktie von Plug Power hat durchwachsene Monate hinter sich, insbesondere nachdem die Quartalszahlen Anleger nicht überzeugen konnten. Dennoch waren auch Plug Power-Titel in der vergangenen Woche durchaus gefragt, auf Wochensicht ergab sich ein Plus von 15,16 Prozent. Auch hier war es die grundsätzlich positive Sektorenstimmung, die den Aufwärtstrend stützte, aber anders als etwa bei der Aktie von Nikola gab es eben auch eindeutig unternehmensbezogene Nachrichten, die am Markt durchaus positiv aufgenommen wurden. So konnte sich Plug Power sowohl in Europa als auch in den USA neue Aufträge sichern.

In Europa wird das Unternehmen künftig die Energie-Tochter von STEF, Blue Enerfreeze, mit Brennstoffzellensystemen beliefern. "Unsere Partnerschaft mit STEF als Sockelkunden stellt eine bedeutende Expansion für Plug in Europa dar", sagte Andy Marsh, CEO von Plug Power, in einer Pressemitteilung. "Wir sehen ein enormes Interesse an Wasserstofflösungen in Europa. Diese und weitere Partnerschaften, die später in diesem Jahr folgen, bestätigen die Strategie von Plug, auf dem europäischen Markt zu expandieren".

In den USA sicherte sich Plug Power einen Deal mit Avina, einem Hersteller von Wasserstoff-Produktionsanlagen. Plug wird einer Pressemitteilung zufolge PEM-Elektrolyseursysteme in Containern an Avina Clean Hydrogen Inc. für den Aufbau einer grünen Wasserstoffproduktionsanlage liefern, die den kommerziellen Mobilitätssektor in Südkalifornien bedienen wird.

Die Verbesserung der Auftragslage dürfte einer der Gründe sein, wieso die Plug Power-Aktie in der vergangenen Woche zu den Gewinnern am Markt zählte.

NEL ASA mit vergleichsweise geringem Plus

Auch NEL ASA konnte zuletzt von der positiveren Grundstimmung profitieren und hat auf Wochensicht 3,63 Prozent zugelegt. Auf Jahressicht sieht das Plus mit 1,95 Prozent aber verhältnismäßig unspektakulär aus.

Nachrichtentechnisch tat sich hier von Unternehmensseite zuletzt wenig, lediglich der Anfang Mai verkündete Plan der Norweger, eine Gigafactory in Michigan zu planen, kann - neben den Quartalszahlen im April - als kursbewegende Nachricht gewertet werden. Profitieren konnte NEL aber von der positiven Auftragslage der Konkurrenz: Dass der US-Rivale Plug Power neue Aufträge an Land ziehen konnte, wirkte sich positiv auf die Sektorenstimmung aus.

Wasserstoffaktien als neue Meme-Titel?

Angesichts der dürftigen Nachrichtenlage bei einigen Wasserstoffunternehmen stellt sich die Frage nach dem Grund für den teils deutlichen Kursanstieg in der vergangenen Woche. Viele Anleger fühlen sich - insbesondere beim Blick auf die Kursvervielfachung bei Nikola - bereits an GameStop erinnert, das als Meme-Aktie vor rund zwei Jahren Berühmtheit erlangte.

Und tatsächlich wird beim Blick auf die Shortquote deutlich, dass ein möglicher Shortsqueeze angesichts der jüngsten Kursrally unter Umständen einige Anleger, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, kalt erwischt und zu unfreiwilligen Aktienkäufern gemacht haben könnte. Die Shortquote bei Nikola lag - Angaben von NASDAQ zufolge - zuletzt bei 21,50 Prozent. Ballard Power und Plug Power wiesen daneben zuletzt ein Short Interest von 13,51 Prozent beziehungsweise 22,25 Prozent auf.

Anleger setzen also hier verstärkt auf einen Kursrückgang und waren unter Umständen angesichts der aktuellen Kursrally im Sektor gezwungen, ihre offenen Leerverkaufspositionen glatt zu stellen und sich mit Aktien der geshorteten Unternehmen einzudecken.

Ob es bei Nikola & Co. aber - wie im Fall von GameStop - konzertierte Absprachen für massive Aktienkäufe gegeben hat, darauf gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keine Hinweise. Und zumindest im Fall von Plug Power könnten auch überzeugende Unternehmensnachrichten für verstärktes Anlegerinteresse gesorgt haben.



Redaktion finanzen.net

