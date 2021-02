Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte den Mittwochshandel mit einem minimalen Minus beginnen. Vorbörsliche Indikationen zeigen ihn 0,05 Prozent tiefer bei 14.057 Punkten. Die inzwischen deutlich gestiegenen US-Anleiherenditen beginnen nun doch an den Nerven zu sägen, sagten Experten einmütig.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

An den asiatischen Märkten geht es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Der japanische Leitindex Nikkei stand zuletzt um 0,58 Prozent tiefer bei 30.292,19 Punkten. Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel beim Shanghai Composite noch bis einschließlich heute. In Hongkong weist der Hang Seng gegen 7:30 Uhr unserer Zeit ein Plus von 1,14 Prozent auf 31.097 Zähler aus.

3. Buffett steigt groß bei Verizon und Chevron ein - Apple reduziert

Der bekannte Investor Warren Buffett ist im großen Stil beim Telefonanbieter Verizon und dem Ölkonzern Chevron eingestiegen. An Verizon halte Buffetts Unternehmen Berkshire Hathaway jetzt Anteile im Volumen von 8,6 Milliarden Dollar und an Chevron von 4,1 Milliarden Dollar. Zur Nachricht

4. Kinnevik will Zalando-Anteile an eigene Aktionäre weitergeben

Der schwedische Investor Kinnevik will sich von seiner Beteiligung an dem Online-Modehändler Zalando trennen. Wie die Kinnevik AB mitteilte, will sie die Beteiligung an dem Berliner Konzern an die eigenen Aktionäre weiterreichen. Zur Nachricht

5. NORMA mit Erholung im Schlussquartal

Die Corona-Krise und hohe Umbaukosten haben dem Verbindungstechnik-Spezialist NORMA 2020 trotz einer deutlichen Erholung zum Jahresende zu schaffen gemacht. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) sackte im Vergleich zum Vorjahr um fast zwei Drittel auf 54,6 Millionen Euro ab. Zur Nachricht

6. Fehlüberweisung: Citigroup erhält halbe Milliarde Dollar nicht zurück

Die Citigroup hat einen Rechtsstreit um die Rückerstattung einer halben Milliarde Dollar verloren, die der Finanzriese versehentlich überwiesen hatte. Zur Nachricht

7. Beiersdorf verdient weniger - Dividende unverändert

Beiersdorf hat im abgelaufenen Geschäftsjahr weniger umgesetzt und überproportional weniger verdient. Alle Sparten spürten die coronabedingt geringere Nachfrage, besonders die Sonnenschutzsparte und die Luxuskosmetikmarke La Prairie litten unter den Reisebeschränkungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des COVID-19-Virus. Zur Nachricht

8. Permira senkt TeamViewer-Anteil

Die zum Einflussbereich des britischen Investmentfonds Permira gehörende Tigerluxone hat sich von einem Paket an TeamViewer-Aktien getrennt. Die 13,2 Millionen Anteilscheine seien für je 44,50 Euro an institutionelle Investoren verkauft worden, teilte die Firma am späten Dienstagabend in Luxemburg mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise erhalten durch den starke Wintereinbruch in den USA weiter Rückenwind. Im Vergleich zum Höhenflug der vergangenen Handelstage hielten sich die Kursgewinne am Mittwoch aber zunächst in engen Grenzen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,56 US-Dollar. Das waren 21 Cent mehr als am Dienstag.

10. Euro leicht gesunken

Der Euro hat seine Kursverluste am Mittwoch ein wenig ausgeweitet. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,2088 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch knapp über 1,21 Dollar notiert hatte.

