Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor dem Handelsstart schwächer bei zeitweise rund 14.585 Punkten.

2. Börsen in Fernost tiefrot

Der Nikkei sackt um 1,76 Prozent auf 28.486,29 Punkte ab. Für den Shanghai Composite geht es bei 3.366,19 Punkten um 1,33 Prozent nach unten. Währenddessen bricht der Hang Seng in Hongkong 2,23 Prozent auf 27.862,18 Zähler ein (Stand: 07:20 Uhr MEZ).

3. E.ON erreicht Ziele und erwartet 2021 höheren Gewinn

Der Energieversorger E.ON hat seine niedrigeren Ziele für das abgelaufene Geschäftsjahr erreicht und erwartet für 2021 nun eine Ergebnissteigerung. Zur Nachricht

4. GameStop: Erste Bilanz nach dem Drama zum Jahresstart durchwachsen

Mit Spannung warteten Anleger auf die erste Bilanzveröffentlichung von GameStop seit die Aktie Ende Januar zum Spielball von Investoren geworden war. Zur Nachricht

5. TeamViewer kündigt weitere Sponsorverträge an

Die Softwarefirma TeamViewer rechtfertigt das umstrittene und kostspielige Sponsorgeschäft mit Manchester United und kündigt zugleich weitere hoch dotierte Marketingverträge an. Zur Nachricht

6. Institut der deutschen Wirtschaft senkt Konjunkturprognose

Der erwartete Rückgang der Wirtschaftsleistung zu Jahresanfang infolge des Corona-Lockdowns und die Infektionsgefahr dämpfen nach Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) die Konjunkturaussichten in Deutschland im Gesamtjahr. Zur Nachricht

7. ENCAVIS will auch 2021 Umsatz und Gewinn steigern

Der Betreiber von Solarparks und Windkraftanlagen ENCAVIS strebt nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr weitere Umsatz- und Gewinnsteigerungen an. Zur Nachricht

8. Hongkong stoppt Pfizer/BioNTech-Impfstoff wegen fehlerhafter Verpackung

Hongkong setzt die Impfungen mit dem Vakzin der Partner BioNTech und Pfizer wegen Verpackungsfehlern vorübergehend aus. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise sind am Mittwoch wegen Problemen in einer wichtigen Energietransportroute gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent 61,63 US-Dollar.

10. Euro fällt in Richtung 1,18 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch weiter unter Druck gestanden und kostete am Morgen im Tief 1,1834 US-Dollar.

