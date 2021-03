Doch Kursgewinne bei Aktien, die in unsicheren Zeiten bei Anlegern in der Gunst steigen, entwickelten sich im Tagesverlauf zur Stütze für den DAX. Die Anleger trennten sich also von zyklischen, konjunkturempfindlichen Aktien und setzten stattdessen auf defensive Branchen. "Der deutsche Aktienmarkt zeigt derzeit eine erstaunliche Widerstandskraft gegen die negativen Einflussfaktoren", kommentierte Andreas Lipkow von der comdirect .

Die Ankündigung einer weiteren Verlängerung der Corona-Maßnahmen in Deutschland drückte die Stimmung der Anleger. So wurde der Lockdown bis zum 18. April verlängert. Auch erneut hohe Neuinfektionszahlen wirkten sich negativ auf die Marktstimmung aus.

An der Wall Street ging es im Dienstagshandel abwärts.

Der Dow Jones war bereits schwächer gestartet und baute seine Verluste insbesondere im späten Handel deutlicher aus. Mit einem Abschlag von 0,94 Prozent ging es bei 32.422,43 Zählern in den Feierabend. Daneben gab auch der Techwerteindex NASDAQ Composite am Dienstag nach und schloss 1,12 Prozent schwächer bei 13.227,70 Zählern.

Eine wichtige Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses brachte keine positiven Impulse. Die Kurse an der Wall Street weiteten ihre Verluste aus, als Powell sagte, einige Vermögenswerte hätten erhöhte Bewertungen erreicht.

Daneben sorgte die Verschärfung der Beziehungen zwischen China einerseits, den USA, der EU und Kanada andererseits für Verunsicherung an den US-Märkten. So verhängten zuerst die westlichen Staaten Sanktionen gegen Peking, anschließend setzte China Gegenmaßnahmen um. Marktteilnehmer befürchten, dass aus den Spannungen negative Konjunkturfolgen resultieren. "Wir befinden uns wahrscheinlich in einem zyklischen Aufschwung, aber vielleicht sind wir uns selbst vorausgeeilt. Das ist eine Denkpause: Wie schnell wird diese Erholung tatsächlich sein?", so Fondsverwalter Sebastian Mackay von Invesco laut Dow Jones Newswires.

