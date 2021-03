AUTO1-Aktie in Grün: Umsatz soll 2021 deutlich steigen

Die Erlöse sollten zwischen 3,8 und 4,2 Milliarden Euro liegen, kündigte das Berliner Unternehmen am Mittwoch an, das 2021 bis zu 638.000 Wagen verkaufen will. Im vergangenen Jahr hatte AUTO1 in der Corona-Krise einen Umsatzeinbruch um rund ein Fünftel auf 2,83 Milliarden Euro verkraften müssen. "Mit unserem erfolgreichen Börsengang im Februar dieses Jahres sind wir nun optimal positioniert, um die Chancen des europäischen Online-Gebrauchtwagenmarktes zu nutzen", sagte Firmenchef Christian Bertermann.

Wegen der hohen Investitionen vor allem in den Ausbau des Autohero-Geschäfts - den Verkauf von Autos an Privatkunden - wird AUTO1 auch im laufenden Jahr keine schwarzen Zahlen schreiben. 2020 lag der bereinigte Betriebsverlust (Ebitda) bei 15,2 Millionen Euro (2019 60,4 Millionen Euro). Mit Autohero will das Unternehmen 2021 mehr als dreimal so viele Autos veräußern wie im Vorjahr. Bisher wechseln über die Handelsplattform für professionelle Autohändler noch deutlich mehr Wagen ihren Besitzer. Beim Börsengang Anfang Februar wurde der Betreiber von "wirkaufendeinauto.de" mit knapp zwölf Milliarden Euro bewertet.

AUTO1-Aktien nach Zahlen weiter im Aufwind - Analysten loben Autohero

Die Aktien des Börsenneulings AUTO1 haben am Mittwoch nach der Zahlenvorlage an ihren starken Vortag angeknüpft. Sie gewannen zuletzt 2,2 Prozent auf 51,36 Euro und erreichten damit ein Hoch seit Mitte Februar.

Nach einem Umsatzrückgang im Corona-Jahr 2020 um fast ein Fünftel rechnet der Online-Gebrauchtwagenhändler im laufenden Jahr wieder mit deutlich mehr Geschäft. Dabei wird operativ weiter mit einem Verlust gerechnet, was der Konzern bei seinem Börsengang Anfang Februar aber bereits für die beiden kommenden Jahre in Aussicht gestellt hatte. AUTO1 investiert viel in Aufbau und Marketing des Endkundenportals Autohero.

Am Markt sollten die höher gesteckten Ziele für Autohero positiv aufgenommen werden, schrieb Analystin Lisa Yang von Goldman Sachs in ihrer aktuellen Studie. Sie rät weiter zum Kauf der AUTO1-Papiere mit einem Kursziel von 57 Euro. In diesen Kurshöhen hatten sie bisher nur am Tag des Börsengangs notiert, als sie vom 38-Euro-Ausgabepreis bis auf 56,76 Euro hochgeschnellt waren.

Von ihrer anschließenden Talfahrt bis auf 43 Euro Anfang März erholten sich die Papiere zuletzt wieder deutlich. Mit in der Spitze 51,46 Euro übersprangen sie an diesem Mittwoch ihr Zwischenhoch vom vergangenen Freitag. Analystin Sherri Malek von RBC traut ihnen mit ihrem Kursziel von 65 Euro noch weitaus mehr zu. Die anhaltend gute Dynamik bei Autohero dürfte die Aktien weiter antreiben, glaubt sie.

(Reuters / dpa-AFX)

