Bijou Brigitte rutscht in die roten Zahlen

Heute im Fokus

Dow stabil -- DAX fester -- Nordex strebt 2021 Wachstum und höhere Marge an -- Microsoft will offenbar Discord kaufen -- Porsche, VW, HORNBACH, AstraZeneca, Geely, Eventim, ams im Fokus

NRW bremst die RWE-Bagger - Leitentscheidung zum Tagebau. Continental will sich ganz von Vitesco trennen. EU: Frankreich darf EdF für Fessenheim entschädigen. Bayer darf Krebsmittel Vitrakvi in Japan verkaufen. BioNTech-Partner Pfizer will eigene mRNA-Impfstoff-Entwicklung ausbauen. Nemetschek will 2021 mindestens hohes einstelliges Wachstum. Siemens Energy kooperiert mit Aker Carbon Capture bei Co2-Bindung.