Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten - DAX dürfte weiter unter Druck stehen

Der DAX dürfte auch am Mittwoch unter dem Eindruck des Schocks stehen, die die US-Verbraucherpreise am Vortag ausgelöst hatten. In vorbörslichen Indikationen gibt der deutsche Leitindex um 0,86 Prozent auf 13.076 Punkte nach.

2. Asiatische Indizes tiefrot

Zur Wochenmitte geht es an den asiatischen Aktienmärkten klar bergab. In Tokio fällt der Nikkei gegen 7:55 Uhr unserer Zeit um 2,62 Prozent auf 27.865 Punkte. Auf dem chinesischen gibt der Shanghai Composite zur gleichen zeit um 1,08 Prozent auf 3.229 Einheiten nach. Der Hang Seng in Hongkong sackt derweil um 2,34 Prozent auf 18.874 Zähler ab.

3. Bundesregierung stößt gesamtes Lufthansa-Aktienpaket ab

Der Bund hat die Beteiligung an der Lufthansa beendet. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) habe seine zuletzt verbliebene Beteiligung von knapp zehn Prozent im Rahmen einer Blockplatzierung an internationale Investoren vollständig veräußert. Zur Nachricht

4. Kostenanstieg im Projektgeschäft brockt KION Quartalsverlust ein

Der Gabelstaplerhersteller KION rechnet wegen gestiegener Kosten im Projektgeschäft mit einem Verlust im dritten Quartal. Wie die KION Group AG mitteilte, haben verschärfte Lieferkettenengpässe sowie deutlich gestiegene Material-, Energie- und Logistikkosten in den vergangenen Monaten zu erheblichen Ergebnisbelastungen geführt. Zur Nachricht

5. ABOUT YOU senkt Prognose - Kaufzurückhaltung belastet

Der Online-Händler ABOUT YOU hat wegen der sinkenden Konsumlaune und der Eintrübung der Konjunktur die Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Das Umsatzwachstum dürfte 2022/2023 zehn bis zwanzig Prozent auf 1,905 bis 2,078 Milliarden Euro betragen. Zur Nachricht

6. Rio Tinto und Baowu wollen Joint Venture gründen

Rio Tinto und die China Baowu Steel Group schmieden ein Joint Venture zur Entwicklung des 2-Milliarden-Dollar-Eisenerzprojekts Western Range in der australischen Region Pilbara. Zur Nachricht

7. Verdi will Amazon-Logistikzentrum in Winsen bestreiken

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Logistikzentrums von Amazon in Winsen/Luhe zu einem Warnstreik für Mittwoch aufgerufen. "Wir streiken, weil Amazon eine Lohnanpassung vorgenommen hat, die viel zu niedrig ist", wurde die Verdi-Vertrauensfrau im Winsener Amazon Lager, Entisar Mennerich, in einer Mitteilung vom Dienstagabend zitiert. Zur Nachricht

8. EU-Gericht entscheidet über Milliardenstrafe für Google

Das Gericht der Europäischen Union entscheidet am Mittwoch über eine milliardenschwere Geldstrafe der EU-Kommission gegen Google. Der US-Internetgigant hatte gegen das Bußgeld in Höhe von 4,34 Milliarden Euro geklagt. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Mittwochmorgen ihre Abschläge vom Vortag ausgeweitet. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 92,52 US-Dollar. Das waren 65 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 62 Cent auf 86,69 Dollar.

10. Euro unter Dollar-Parität

Der Euro hat am Mittwoch weiter unter der Parität zum US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9995 Dollar und damit etwas weniger als einen Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch deutlich höher auf 1,0175 Dollar festgesetzt.

