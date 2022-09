US-Inflationsdaten wirken nach: DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen schwach -- Bundesregierung stößt Lufthansa-Aktienpaket ab -- ABOUT YOU senkt Prognose -- KION mit Quartalsverlust

Iberdrola trennt sich von Anteilen an Ostsee-Windpark. Starbucks will Gewinn durch neues Konzept deutlich steigern. Verdi will Amazon-Logistikzentrum in Winsen bestreiken. Rio Tinto und Baowu schmieden Joint Venture. BVB-Trainer Terzic gelassen nach nach Akanji-Kritik. EU-Gericht urteilt über Milliardenstrafe gegen Google. Deutsche Bank ernennt Richard Stewart zum Konzern-Treasurer

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch weiter nachgeben. Der DAX wird vorbörslich um 0,86 Prozent tiefer bei 13.076 Puntken erwartet. Am Vortag hatte er den Handel 1,59 Prozent schwächer bei 13.188,95 Punkten beendet. Der TecDAX wird ebenfalls tiefer erwartet. Er verlor am Dienstag 3,02 Prozent auf 2.943,66 Stellen. Der Schock über die am Vortag veröffentlichten US-Verbraucherpreise dürfte auch am Mittwoch noch nachwirken, von der Wall Street und aus Asien kommen dementsrechend auch sehr negative Vorgaben. Anleger dürften nun erwarten, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen weiter anhebt. Experten der Commerzbank bezeichneten den heutigen Tag laut dpa-AFX bereits als "sell everything day". Am heutigen Mittwoch dürften dann die US-Erzeugerpreise im Blick stehen. Sie gelten als Früh-Indikator für die Teuerung insgesamt und lassen ebenfalls Rückschlüsse auf das Tempo der Fed bei den Zinserhöhungen zu.





Die europäischen Aktienmärkte wird am Mittwoch tiefer erwartet. Der EURO STOXX 50 verliert in vorbörslichen Indikationen 1,0 Prozent auf 3.551 Punkte. Am Vortag ging er 1,65 Prozent niedriger aus dem Handel bei 3.586,18 Punkten. Sehr schwache Vorgaben dürften am Mittwoch die Kurse auch in Europa drücken. Konjunkturseitig stehen heute die US-Erzeugerpreise sowie die Zahlen zur Industrieproduktion in der Euro-Zone auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten.





An der Wall Street stand die Börsenampel am Dienstag auf Rot. Der Dow Jones rutschte im Handelsverlauf deutlich ab und schloss 3,94 Prozent tiefer bei 31.104,90 Punkten. Der NASDAQ Composite verlor daneben 5,16 Prozent und ging bei 11.633,57 Zählern in den Feierabend. Am Dienstag konzentrierten sich Anleger ganz auf die veröffentlichten US-Inflationsdaten für den Monat August. Diese offenbarten einen leichten Abschwung der Jahresinflationsrate auf 8,3 Prozent, der Rückgang fiel jedoch viel schwächer als zuvor erwartet aus. Die US-Verbraucherpreise legten hingegen leicht zu, die Kernteuerung zog hingegen deutlicher an. Es wird daher davon ausgegangen, dass die US-Notenbank Fed weitere Zinserhöhungen anstreben dürfte.