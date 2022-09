Analyse zu Kryptowährungen zeigt: Mehrheit der Krypto-Anleger hält langfristig an Bitcoin fest

• Bitcoin 2022 mit schwacher Performance• On-Chain-Daten: Mehrheit der Bitcoin-Wallets hält seit mehr als einem Jahr an Investment fest• Ein Viertel der BTC-Umlaufmenge seit fünf Jahren oder mehr nicht mehr bewegt

Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin mehr als 50 Prozent an Wert verloren. Während er zum Jahresstart noch bei rund 47.000 US-Dollar stand, dümpelt die älteste Kryptowährung nun im Bereich von 20.258 US-Dollar vor sich hin (Stand: 13.09.2022). Das wirkt sich auch auf die Investments der Anleger aus: Laut Daten von "TipRanks" machen aktuell nur 53 Prozent der Bitcoin-Besitzer mit ihrer Kryptoanlage einen Gewinn, bei 43 Prozent befindet sich die Bitcoin-Position hingegen im Minus. Bei den übrigen vier Prozent ist sie in etwa so viel wert wie zum Einstiegszeitpunkt. Doch trotz dieser eher schwachen Performance hält die Mehrheit der Bitcoin-Anleger langfristig an ihrem Investment fest. So ergab laut "Cointelegraph" eine vom Marktforschungsinstitut Appinio durchgeführte Umfrage, dass 55 Prozent der Bitcoin-Anleger trotz des Kurseinbruchs an dem Investment festhalten würden. 40 Prozent würden sogar glauben, dass Bitcoin in den nächsten drei Monaten die beste Anlagemöglichkeit sei. Auch bei einer Untersuchung der Daten aus dem Blockchain-Netzwerk, der sogenannten On-Chain-Analyse, kommen mehrere Dienstleister zu einem ähnlichen Ergebnis.

Werbung Bitcoin und andere Kryptos mit Hebel handeln (long und short) Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

So viele Bitcoins langfristig gehalten wie nie zuvor

Basierend auf On-Chain-Daten hat "TipRanks" ermittelt, dass 62 Prozent der Anleger ihre Bitcoins im Durchschnitt länger als ein Jahr halten. Bei immerhin noch 32 Prozent der Bitcoin-Wallets liegt die gewichtete durchschnittliche Haltedauer bei einem bis zwölf Monaten. Lediglich sechs Prozent der Adressen investiert mit einer durchschnittlichen Haltedauer von weniger als einem Monat recht kurzfristig.

Diese Daten werden im Wesentlichen auch von der Blockchain-Analysefirma Glassnode bestätigt, die sogar ein neues Allzeithoch beim langfristig gehaltenen Bitcoin-Volumen sieht. "Das Volumen des Bitcoin-Angebots, das seit mindestens einem Jahr nicht ausgegeben wurde, hat einen neuen Allzeithoch von 12,589 Millionen Bitcoin erreicht. Dies entspricht 65,77 Prozent des Umlaufangebots", schrieb Glassnode auf Twitter. Der Bärenmarkt habe hier sogar einen positiven Einfluss, so Glassnode.

The volume of #Bitcoin supply that has remained unspent for at least 1yr, has reached a new ATH of 12.589M $BTC.



This is equivalent to 65.77% of the circulating supply.



Increasing dormant supply is a characteristic of #Bitcoin bear markets.



Live Chart: https://t.co/Os3WDoYD4i pic.twitter.com/3WQ6ae7dvX - glassnode (@glassnode) September 5, 2022

HODLer nehmen zu - Ende des Bärenmarktes in Sicht?

Wie Glassnode bereits im Juli in einem Tweet schrieb, seien viele HODLer einfach nicht mehr bereit, zu dem aktuell niedrigen Bitcoin-Preis zu verkaufen. So würden Anleger, die mehr als 80 Prozent des gesamten in Bitcoin investierten, auf US-Dollar lautenden Vermögens ausmachen würden, dieses seit mindestens drei Monaten halten. Auch dies sei ein Verhalten, das bereits in früheren Bärenmärkten beobachtet werden konnte und möglicherweise nun ein baldiges Ende des aktuellen Abwärtstrends signalisiert.

Over 80% of the total USD denominated wealth invested in #Bitcoin has been HODLed for at least 3-months.



This signifies that the majority of the $BTC coin supply is dormant, and HODLers are increasingly unwilling to spend at lower prices.



Live Chart: https://t.co/lRtBe69Phz pic.twitter.com/NIQzwkXQDv - glassnode (@glassnode) July 16, 2022

Wie "Cointelegraph" unter Berufung auf weitere Daten von Glassnode schreibt, befand sich auch die Bitcoin-Umlaufmenge, die seit mindestens fünf Jahren nicht bewegt wurde, Mitte August mit einem Wert von rund 24 Prozent auf einem neuen Allzeithoch. Die könnte zum einen zwar bedeuten, dass einige frühe Anleger, die noch zahlreiche Bitcoins zu einem - aus heutiger Sicht - Spottpreis erhalten haben, die Zugangsdaten zu ihren Wallets verloren haben, zum anderen aber auch, dass die wirklich langfristigen Anleger auch in einem Bärenmarkt zu ihrem Bitcoin-Investment halten. Tatsächlich sollte ihnen das auch nicht wirklich schwerfallen. Denn verglichen mit 2017, als der Bitcoin Mitte August bei etwa 4.000 US-Dollar notierte, dürfte sich ihr Investment aktuell immer noch deutlich im Plus befinden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sergei Babenko / Shutterstock.com, Steve Heap / Shutterstock.com