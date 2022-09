Oracle-Aktie fällt zurück: SAP-Konkurrent Oracle trotz kräftigem Umsatzplus mit Gewinneinbruch

In den drei Monaten bis Ende August legten die Erlöse gegenüber dem Vorjahreswert um 18 Prozent auf 11,45 Milliarden US-Dollar (11,3 Mrd Euro) zu, wie der SAP -Konkurrent am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Das kräftige Wachstum war auch dem Kauf der auf Gesundheitsvorsorge spezialisierten Software-Firma Cerner geschuldet, die erstmals zum Umsatz beitrug. Höhere Betriebskosten ließen den Gewinn dennoch einbrechen. Unter dem Strich verdiente Oracle 1,55 Milliarden Dollar - rund 37 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Credit Suisse belässt Oracle auf 'Outperform' - Ziel 115 Dollar

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Oracle nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Währungsbereinigt sei der Umsatz des Software-Entwicklers stärker gestiegen als vom Unternehmen erwartet, schrieb Analyst Philip Winslow in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Herausragend seien die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Cloud-Infrastruktur gewesen. Im Segment SaaS dürfte Oracle weltweit zur Nummer zwei heranwachsen.

JPMorgan hebt Ziel für Oracle auf 84 Dollar - 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres von 82 auf 84 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Eine konjunkturbedingte Nachfrageschwäche sei nicht in Sicht, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse des Software-Entwicklers deckten sich mit den Erwartungen. Die Aussagen zum zweiten Geschäftsquartal lägen wegen Währungseffekten etwas unter den Erwartungen.

Für die Oracle-Aktie geht es im US-Handel an der NYSE zeitweise 0,55 Prozent auf 76,66 US-Dollar nach unten, nachdem sie noch im Plus in den Handel gestartet war.

OAUSTIN / ZÜRICH / NEW YORK (dpa-AFX)

