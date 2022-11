Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten - Fed-Leitzinsentscheid im Blick

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,32 Prozent fester bei 13.381,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich im Plus

In Tokio notierte der japanische Leitindex Nikkei letztlich 0,06 Prozent im Minus bei 27.663,39 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite aktuell (7.51 Uhr MEZ) 0,93 Prozent auf 2.996,75 Zähler hinzu. In Hongkong klettert der Hang Seng um 2,41 Prozent auf 15.827,17 Stellen.

3. US-Notenbank Fed entscheidet am Abend über Leitzins

In den USA steht am Mittwoch der Leitzins-Entscheid der US-Notenbank Federal Reserve auf der Agenda. Es könnte eine weitere kräftigere Erhöhung bevorstehen.

4. DuPont will Rogers nun doch nicht kaufen

DuPont wird den Spezialisten für Elektronikmaterialien Rogers Corporation doch nicht kaufen. Zur Nachricht

5. NORMA-Aktie: NORMA Group wächst trotz turbulentem Marktumfeld

Der Verbindungstechnik-Spezialist NORMA Group hat trotz hoher Inflation und gestiegener Kosten im dritten Quartal operativ mehr verdient. Zur Nachricht

6. Airbnb macht mehr Gewinn

Die Wohnungsvermittlungsplattform Airbnb hat die Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel vorgelegt. Zur Nachricht

7. TeamViewer hält nach guten Quartal an Prognose fest

Der Softwareanbieter TeamViewer ist auch im dritten Quartal deutlich gewachsen. Zur Nachricht

8. Moody's stuft Bonitätsbewertung von Vonovia ab - Hohe Zinsen belasten

Moody's hat den Daumen über die Bonitätsbewertung des Wohnimmobilienkonzerns Vonovia gesenkt. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen und haben damit an die deutlichen Gewinne vom Vortag angeknüpft. Marktbeobachter verwiesen auf neue Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA, die den Notierungen neuen Auftrieb verliehen hätten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Januar kostete am Morgen 95,58 US-Dollar. Das waren 93 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im Dezember stieg um 1,07 Dollar auf 89,44 Dollar.

10. Euro legt zu

Der Euro ist am Mittwoch vor geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9884 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag mit 0,9947 Dollar allerdings noch deutlich höher festgesetzt.

