Vor US-Zinsentscheid: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen legen mehrheitlich zu -- Airbnb macht mehr Gewinn -- Moody's stuft Vonovia herunter -- TeamViewer bekräftigt Prognose

Anleger warten mit großer Spannung auf den am Abend (19 Uhr MEZ) anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Es wird am Markt von einer weiteren Erhöhung um 75 Basispunkt ausgegangen. Wichtiger ist der Zinsausblick, den die Bank geben wird. "Die Investoren bleiben mutig", kommentiert Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Der Handel in Frankfurt dürfte am Mittwoch von leichten Aufschlägen geprägt sein.

Am Abend steht ein weitere Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an. Es wird von einer weiteren Erhöhung des Leitzinses um 0,75 Prozentpunkte ausgegangen. Allerdings wird darauf gehofft, dass die Bank in ihrem Zinsausblick eine Verlangsamung der straffen Geldpolitik verkündet.

Die US-Börsen gaben ihre anfänglichen Gewinne am Dienstag wieder ab und schlossen niedriger.

Der Dow Jones startete höher, fiel anschließend jedoch rasch in die Verlustzone zurück. Am Handelsende belief sich der Verlust auf 0,24 Prozent (Schlussstand: 32.653,20 Zähler). Der technologielastige NASDAQ Composite begann die Sitzung deutlich im Plus, rutschte dann aber rasch in die Verlustzone, in der er den Handel auch abschloss. Letztlich fiel der NASDAQ 100 um 0,89 Prozent auf 10.890,85 Einheiten.

Gerüchte über mögliche Lockerungen von Chinas Null-COVID-Politik verliehen den Aktienmärkte in Asien und Europa Auftrieb und stützten am Dienstag zunächst auch die US-Börsen. Die Erholung hielt jedoch nicht lange an. Bessere Stimmungsdaten aus der US-Industrie schürten wieder die Sorgen, dass die US-Notenbank am Mittwoch ihren harten geldpolitischen Kurs fortsetzen könnte, nachdem es zuletzt eher Hoffnung auf ein weniger rasantes Tempo bei den Zinsanhebungen gegeben hatte. Am Freitag steht dann der Arbeitsmarktbericht für Oktober auf der Agenda.

