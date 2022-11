Hot Stocks heute: Trade der Woche: Short in Vorbereitung - Meta jetzt kaufen?

Vermögensverwalter Sebastian Hasenack schätzt im Online-Seminar am 2. November die aktuelle Marktlage ein und gibt Ihnen spannende Einblicke, wie Profis nun bei der Auswahl von vielversprechenden Aktien vorgehen!

DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Musk nun alleiniger Twitter-Chef - Verwaltungsrat aufgelöst -- Tesla führte 2021 wohl Gespräche mit Glencore über Beteiligung -- Saudi Aramco im Fokus

Sony erhöht Gewinnprognose - Ziele für Umsatz und Überschuss ebenfalls leicht angehoben. AstraZeneca: Coronaimpfstoff Vaxzevria hat in der EU die volle Marktzulassung erhalten. Toyota mit Umsatzwachstum und überraschendem Gewinneinbruch. Einkaufsmanagerstimmung in kleinen und mittelständischen Industriefirmen in China bleibt eingetrübt.