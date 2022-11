Gasspeicher in Italien inzwischen zu 95 Prozent gefüllt

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Das teilte der Gasnetzbetreiber Snam am Mittwoch in San Donato Milanese mit. Das entspreche 11,2 Milliarden Kubikmetern Gas . Hinzu kämen noch 4,5 Milliarden Kubikmeter aus "strategischen Einlagerungen", die nur in Notfällen verwendet werden, und 1,1 Milliarden Kubikmeter aus Speichern anderer Anbieter, die ebenfalls genutzt werden können. Snam-Chef Stefano Venier sprach von einem "essenziellen Ergebnis" für den kommenden Winter. Noch im Sommer lag ihm zufolge das angepeilte Füllstand-Ziel bei 90 Prozent und damit niedriger.

Italien bezog vor dem Angriffskrieg in der Ukraine fast 40 Prozent seines Gases von Moskau und war damit stark von Russland abhängig. Seit dem Konflikt schloss das Mittelmeerland neue Lieferverträge, um von Moskaus Lieferungen unabhängig zu werden, und kündigte an, die heimische Erdgasförderung im Meer zu erhöhen.

/jon/DP/jha

SAN DONATO MILANESE (dpa-AFX)

Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com