Bruder von Wikileaks-Gründer Assange bittet Krypto-Community um Hilfe

• Assange als Teil der Cypherpunks-Bewegung• Wette gegen das Establishment• Bitcoin zum Schutz der Pressefreiheit

Mitte Oktober fand die BTCAmsterdam statt, das europäische Pendant zu den großen jährlichen Bitcoin-Konferenzen in Miami. Neben Themen wie Inflation oder Energiekrise und deren Implikationen auf den Bitcoin stand auch der "Fall Julian Assange" auf der Agenda. Seine Frau, Stella Assange, sprach auf der Main Stage unter dem Titel "Free Assange" und stellte sich im Anschluss, zusammen mit seinem Bruder Gabriel Shipton, in einer Q&A Session mit dem Titel "Untold Story" den Fragen der Teilnehmer.

Der Wikileaks-Gründer soll in die USA ausgeliefert werden, wo ihm 175 Jahre Gefängnis oder sogar die Todesstrafe drohen. Sein Bruder hat ihn zuletzt im Juli 2022 im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsch besucht, wo er seit vier Jahren inhaftiert ist. Er berichtet, sein Bruder habe durch die vergangenen 13 Jahre, in denen er immer auf die ein oder andere Weise inhaftiert gewesen sei, massive psychische wie physische Erkrankungen erlitten. Doch was haben Wikileaks oder Julian Assanges Inhaftierung mit Bitcoin zu tun?

Wikileaks und Bitcoin

Der Bruder des Wikileaks-Gründers, Gabriel Shipton, erläuterte im Rahmen eines Interviews mit BTC-ECHO auf der BTCAmsterdam die Zusammenhänge: Julian Assange verbinde mit dem Bitcoin eine gemeinsame Geschichte, denn er war Teil der Cypherpunks-Bewegung Ende der Neunzigerjahre, denen unter anderem auch "Proof-of Work"-Erfinder Adam Buck, NSA-Whistleblower Edward Snowden oder Twitter-Gründer Jack Dorsey angehörten. Ziel der Cypherpunks war es, Datenschutz durch Verschlüsselung in der Elektronischen Datenverarbeitung zu etablieren. Sie verbreiteten die Krypto-Codes auf unterschiedlichsten Wegen und legten sich in den sogenannten "Crypto Wars" mit der US-Regierung an, die Kryptografie zur militärischen Technologie erklärt hatte.

Nach der Veröffentlichung der geheimen Dokumente des US-Militärs zu den Kriegen in Afghanistan und dem Irak hatten die US-Behörden Wikileaks alle Konten gesperrt und somit den Zugang zum Bankensystem inkl. Visa, Mastercard und PayPal entzogen. Nur dank Bitcoin hätte Wikileaks damals überleben können, so Julian Assanges Bruder. Dies treffe genau den Kern der Bitcoin-Anwendung: Nämlich die Pressefreiheit trotz Eingriff eines Staates oder einer Institution zu schützen.

Aus diesem Grund gehe er auch zu Bitcoin-Konferenzen, sagte Gabriel Shipton weiter. Er verstehe es als seine Aufgabe, die Bitcoin-Gemeinde an ihre eigene Macht zu erinnern. Denn was Julian Assange passiert sei, könne jeden treffen, der sich gegen das System stelle. "Bitcoin selbst ist eine große Wette gegen das Establishment. Indem Bitcoiner ihn beschützen und aus dem Gefängnis holen, zeigen sie der Welt: Ihr solltet euch nicht mit uns anlegen", forderte er die Bitcoin-Gemeinde auf.

Redaktion finanzen.net

