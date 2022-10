Kryptoregulierung als Katalysator für Bitcoin und Co.: Milliardär Kevin O'Leary gewährt Einblicke in seine Krypto-Investitionen

• Kryptoregulierung wird zur Trendwende• Der richtige Zeitpunkt, um in Krypto zu investieren• In einen regulierten Kryptomarkt wird Kapital fließen

Wenn es nach Kevin O'Leary geht, wird der "Stablecoin Transparency Act" eine Trendwende für den Bitcoin einläuten. Sah Mr. Wonderful, wie der kanadische Geschäftsmann auch genannt wird, vor nicht allzu langer Zeit Bitcoin, Ethereum und Co. noch als ungeeignet für professionelle Investments an, rät er nun dazu, den Bullenmarkt nicht zu verpassen. Die Regulierung sei ein Signal für professionelle Investoren und werde Geld in den Kryptomarkt spülen.

Im Interview auf dem YouTube-Kanal Crypto Banter sagte Kevin O'Leary: "Wenn die Institutionen die Politik wittern, dann gibt es einen echten Aufschwung, und das ist der Zeitpunkt, an dem man aus der Handelsspanne von 19.000 bis 22.000 US-Dollar ausbricht. Ich denke, dass man das sehr schnell durchbrechen wird". Er fügte hinzu, dass Kryptoinvestitionen zwar ein Risiko darstellten, es aber mindestens genauso risikoreich sei, jetzt nicht zu investieren. Er selbst sei laut BTC-ECHO bereits bei Bitcoin, Ethereum und Solana investiert. Darüber hinaus sei mit seinem Fonds ein Investment in Helium (HNT) sowie Pollen Mobile geplant.

Der entscheidende Moment für eine Investition

O'Leary hatte bereits mehrfach den Kryptosektor als zwölften Sektor des wahrscheinlich meistbeachteten Index der Welt, des S&P 500, bezeichnet. Mit der Regulierung werde der Kryptosektor institutionalisiert und zu einer Größe, die kein Investor mehr einfach umgehen könne. Das Problem sei immer, den richtigen Zeitpunkt für Investitionen zu finden.

Kevin O'Leary hält diesen Zeitpunkt nun für gekommen: "Meine These ist, dass Sie etwas Krypto in Ihrem Portfolio haben sollten, weil Sie nicht wissen, wann das passieren wird, und wenn Sie kein Engagement in diesem Bereich haben, könnten Sie es verpassen, am Wachstum dieses zwölften Sektors des S&P zu partizipieren, was ein schlechtes Ergebnis für die Performance wäre", schloss O'Leary sein Interview.

Man müsse mit der Welle schwimmen, wenn man nicht verloren gehen wolle, so der Shark Tank-Star. Er selbst sei längst in die gängigen Kryptowährungen investiert, denn zukünftig führe kein Weg mehr an Blockchain-Transaktionen vorbei. Die Technologie werde das Produktivitätsniveau deutlich steigern und den Modus, in dem Transaktionen abgewickelt werden, unweigerlich verändern.

