Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

Der DAX kann vor dem Ertönen der Startglocke am Mittwoch leichte Zuschläge verbuchen.

2. Börsen in Fernost in Rot

Der japanische Leitindex Nikkei verliert 1,70 Prozent auf 27.493,77 Punkte. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,60 Prozent auf 3.360,77 Indexpunkte. Der Hang Seng in Hongkong gibt derweil um 0,32 Prozent auf 25.006,86 Zähler ab. (7.28 Uhr MESZ)

3. BASF meldet Gewinn in Milliardenhöhe

BASF hat im zweiten Quartal unter dem Strich einen Milliardengewinn eingefahren, nachdem im ersten Lockdown des Vorjahres noch massiv rote Zahlen geschrieben worden waren. Zur Nachricht

4. Bayer verliert PCB-Verfahren in USA - Geschworene für Millionen-Entschädigung

Bayer hat in den US-Rechtsstreitigkeiten um die seit Jahrzehnten verbotene Chemikalie PCB eine Niederlage erlitten. Zur Nachricht

5. Deutsche Bank-Aktie: Deutsche Bank mit bestem zweiten Quartal seit Jahren

Die Deutsche Bank hat auch im zweiten Quartal gute Geschäfte gemacht und das beste Zwischenergebnis seit 2015 eingefahren. Zur Nachricht

6. Visa steigert dank höherem Zahlungsvolumen Umsatz und Gewinn - Visa-Aktie verliert nachbörslich

Der Kreditkartenkonzern Visa hat in seinem dritten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn gesteigert, da das Zahlungsvolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zunahm. Zur Nachricht

7. Apple mit Rekordumsatz und Gewinn über den Erwartungen

Für den Technologieriesen Apple ist das dritte Quartal erneut mit einem Plus bei Umsatz und Ergebnis zu Ende gegangen. Zur Nachricht

8. Google-Mutter Alphabet mit kräftigem Zuwachs bei Umsatz und Gewinn

Mit Spannung haben Anleger auf die Bilanzvorlage der Google-Mutter Alphabet gewartet. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,75 US-Dollar. Das waren 27 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 33 Cent auf 71,98 Dollar.

10. Euro hält sich vor Entscheidungen der US-Notenbank über 1,18 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwochmorgen kaum verändert über 1,18 US-Dollar gehalten. Die Anleger hielten sich vor der Veröffentlichung geldpolitischer Entscheidungen der US-Notenbank Fed zurück, hieß es von Marktbeobachtern. Die Gemeinschaftswährung wurde bei 1,1816 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

