Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

Der DAX bewegt sich im vorbörslichen Mittwochshandel kaum.

2. Börsen in Fernost zuversichtlich

Der japanische Leitindex Nikkei klettert um 0,45 Prozent auf 28.012,86 Punkte. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 0,26 Prozent auf 3.539,06 Zähler zu, während der Hang Seng in Hongkong 0,15 Prozent auf 26.645,20 Einheiten zulegt. (7.15 Uhr MESZ)

3. thyssenkrupp wächst zwar, erwartet aber höhere Barmittelabflüsse

Der Industriekonzern thyssenkrupp hat durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt und die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr bestätigt. Zur Nachricht

4. E.ON verdient deutlich mehr und erhöht Jahresprognose

Der Energieversorger E.ON hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und seinen Jahresausblick angehoben. Zur Nachricht

5. LANXESS erhöht Jahresprognose erneut

Der Spezialchemiekonzern LANXESS hat im zweiten Quartal von einer starken Nachfrage aus der Automobilbranche profitiert. Zur Nachricht

6. EVOTEC bestätigt Prognose - Investitionen drücken auf operatives Ergebnis

Der Wirkstoffforscher EVOTEC sieht sich nach einem Umsatzplus in den ersten sechs Monaten weiter auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Zur Nachricht

7. Uniper-Aktie: CO2-Zertifikate schmälern Uniper-Ergebnis

Höhere Rückstellungen für CO2-Zertifikate haben das Ergebnis des Energiekonzerns Uniper im ersten Halbjahr belastet. Zur Nachricht

8. Coinbase-Aktie nachbörslich höher: Coinbase übertrifft Erwartungen

Am Dienstag legte die börsennotierte Kryptobörse Coinbase die Zahlen für das zweite Quartal 2021 vor. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gefallen und haben damit den Anstieg der beiden ersten Handelstage der Woche vorerst beendet. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 70,49 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls um 14 Cent auf 68,15 Dollar.

10. Euro hält sich kaum verändert über 1,17 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch vor wichtigen Daten zur Preisentwicklung in den USA wenig bewegt und knapp über 1,17 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1718 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

