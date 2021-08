DAX stabil erwartet -- Börsen in Fernost höher -- thyssenkrupp wächst zwar, erwartet aber höhere Barmittelabflüsse -- E.ON verdient deutlich mehr -- Uniper, Coinbase, LANXESS im Fokus

Bis zum Nachmittag, wenn aktuelle Inflationsdaten aus den USA veröffentlich werden, dürfte der Handel in Deutschland ruhig ablaufen. "Auch im Windschatten der US-Indizes schafft es der deutsche Leitindex bislang nicht, sein Allzeithoch aus dem Juli zu überspringen", so Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

So eröffnete der Dow Jones mit einem marginalen Gewinn und baute diesen im weiteren Handelsverlauf aus. Zum Schluss stand ein Aufschlag von 0,46 Prozent auf 35.264,67 Punkte an der Kurstafel. Dagegen gab der NASDAQ Composite schlussendlich 0,49 Prozent auf 14.788,09 Zähler ab, obwohl er zum Start noch leicht gestiegen war.

Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte zuversichtlich.

Der japanische Leitindex Nikkei klettert um 0,45 Prozent auf 28.012,86 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 0,26 Prozent auf 3.539,06 Zähler zu, während der Hang Seng in Hongkong 0,15 Prozent auf 26.645,20 Einheiten zulegt. (7.15 Uhr MESZ)

Auf die Stimmung drückt. dass die Corona-Pandemie auch in Asien wieder anzieht. So würde etwa in Südkorea eine Rekordanzahl an Neuinfektionen gemeldet. Anleger halten sich außerdem vor der Veröffentlichung aktueller US-Inflationsdaten zurück.

