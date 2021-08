Porsche-Aktie schließt tiefer: Porsche Holding erzielt wieder Milliardengewinn - Klage in den USA

Werbung

Heute im Fokus

DAX schließt mit kleinem Plus -- Bayer verliert weiteres US-Glyphosat-Verfahren in Berufung -- Munich Re trotz Hochwasser- und Corona-Belastungen auf Kurs -- Porsche, Home24 im Fokus

ZEW-Index fällt im August zum dritten Mal in Folge. Bechtle setzt Aktiensplit um. Klöckner & Co verdient dank boomender Stahlkonjunktur prächtig. Reliance Industries offenbar an T-Mobile Netherlands interessiert. HelloFresh verdient wegen höherer Steuern weniger. Delivery Hero macht ernst und will mit Foodpanda in weitere deutsche Städte.