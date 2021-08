Coinbase-Aktie stark: Coinbase übertrifft Erwartungen

Aktien in diesem Artikel Coinbase 245,50 EUR

5,82% Charts

News

Analysen Devisen in diesem Artikel BTC/USD 46.385,5898

1,7202% Charts

News USD/BTC 0,0000

-1,6944% Charts

News

Coinbase gewährte Anlegern am Dienstag einen Blick in die Bücher. Demnach hat die Kryptobörse in den vergangenen drei Monaten ein EPS in Höhe von 6,42 US-Dollar verbuchen können. Experten hatten mit einem Gewinn je Aktie von 2,323 US-Dollar gerechnet. Im Vorquartal hatte Coinbase ein EPS in Höhe von 3,05 US-Dollar ausgewiesen.

Die Kryptobörse setzte im vergangenen Quartal 2,23 Milliarden US-Dollar um und schlug damit die Analystenschätzungen, welche sich auf 1,821 Milliarden US-Dollar beliefen. Im ersten Quartal 2021 stand ein Umsatz von 1,801 Milliarden US-Dollar zu Buche.

Coinbase hatte erst im April dieses Jahres den Sprung an die US-Technologiebörse NASDAQ gewagt.

Coinbase verdient an Transaktionsgebühren und der Handel am Kryptomarkt legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum enorm zu. So profitierte der Konzern ungeachtet massiver Preiseinbrüche bei Bitcoin und anderen Digitalwährungen wie Ethereum, die im Vorquartal Höchststände erreicht hatten, von den Marktturbulenzen. Das Geschäft ist jedoch stark abhängig vom anhaltenden Krypto-Rummel. Zuletzt ging es bei den Preisen von Bitcoin und Co. zwar schon wieder deutlich nach oben, dennoch erwartet das Unternehmen geringeres Wachstum.

Im NASDAQ-Handel notiert die Coinbase-Aktie derzeit 4,39 Prozent fester bei 282,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com, Primakov / Shutterstock.com