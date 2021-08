Flutter-Aktie im Plus: US-Investor Fastball platziert offenbar drei Millionen Flutter-Aktien

Der US-Investor biete bis zu drei Millionen Anteilscheine an, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf ihr vorliegenden Dokumente. Der geforderte Betrag pro Aktie liege bei 133,57 britische Pfund bis Marktpreis. Laut Bloomberg hätte Fastball nach dem Verkauf noch gut sechs Millionen Papiere.

Flutter war am Dienstag zu Handelsschluss mit einem Aufschlag von 8,6 Prozent der beste Wert im EuroSTOXX 50 gewesen. Der Konzern hatte am Morgen Geschäftszahlen vorgelegt. Da der Zusammenschluss mit dem Wettkonzern The Star Group (TSG) vom Mai 2020 im ersten Halbjahr 2021 voll zum Tragen kam, stiegen Umsatz und operatives Ergebnis kräftig.

Flutter-Aktien steigen in London aktuell um 1,39 Prozent auf 140,30 Pfund.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com