Aurubis verkauft Teile der Flachwalzsparte für Millionenbetrag - Aurubis-Aktie springt an

Wie der MDAX -Konzern mitteilte, hat der Käufer Intek Holding in Einklang mit Anforderungen der italienischen Börsenaufsicht bekanntgegeben, dass der Kaufpreis voraussichtlich rund 8 Millionen Euro beträgt. Aurubis hatte am Montag gesagt, dass über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart worden sei.

Intek übernimmt das FRP-Werks in Zutphen (Niederlande) und die Schneidcenter in Birmingham (Großbritannien), Dolny Kubin (Slowakei) sowie Mortara (Italien). Zum Kaufpreis hinzu komme der Wert für das Net Working Capital zum Closing. Der Referenzwert zum 30. Juni liegt bei rund 67 Millionen Euro. Das Net Working Capital werde über die Rückzahlung der Unternehmensdarlehen an Aurubis in gleicher Höhe beglichen.

Via XETRA gewinnen Aurubis-Aktien daraufhin zeitweise 2,01 Prozent auf 75,22 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images