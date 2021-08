Aurubis sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen - Aurubis-Aktie verliert dennoch

Den Hamburgern kommen dabei auch hohe Raffinierlöhne für Kupferschrott, also für das Recycling, sowie eine positive Entwicklung des Marktes für Schwefelsäure entgegen, die bei der Kupferproduktion anfällt. Der Umsatz stieg im dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 62 Prozent auf 4,66 Milliarden Euro. Als operativer Vorsteuergewinn blieben davon 83 Millionen Euro hängen, das ist zwar etwas weniger als im starken zweiten Viertel des Geschäftsjahrs, aber fast doppelt so viel wie vor einem Jahr. Für Gesamtjahr (Ende September) peilt Aurubis -Chef Roland Harings bei dieser um Metallpreisschwankungen bereinigten Gewinnkennziffer weiterhin 270 bis 330 Millionen Euro an.

Das Unternehmen schnitt beim Umsatz besser ab als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Das operative Ergebnis blieb allerdings ein klein wenig hinter der mittleren Schätzung zurück. So verwies das Unternehmen auf die höheren Energiepreise. Ob die Resultate dem Aktienkurs frischen Schwung verleihen können, wird sich zeigen. So hatten die Papiere erst Ende Juli ein Rekordhoch von 87,74 Euro erklommen. Seither konsolidiert der Kurs, am Mittwoch schlossen die Papiere mit gut 86 Euro. Für 2021 steht damit ein Plus von mehr als einem Drittel zu Buche. Unter dem Strich verdienten die Hamburger im dritten Geschäftsquartal mit 63 Millionen Euro fast doppelt so viel wie vor einem Jahr.

Die Aurubis-Aktie fällt via XETRA um 3,78 Prozent auf 82,90 Euro.

/mis/zb

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images