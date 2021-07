Aurubis-Tochter erklärt wegen Überschwemmungen Force Majeure - Aktie schwächer

Eine Belieferung von Kunden und eine Abnahme von Zulieferungen seien aktuell unmöglich, teilte die Aurubis AG mit. Wann die Produktion bei Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG wieder angefahren werden könne, sei nicht abschätzbar. Der Schaden dürfte von einer Versicherung gedeckt sein.

Aurubis Stolberg ist Teil des Berichtssegmentes Flat Rolled Products (FRP) und den Angaben zufolge einer der führenden europäischen Hersteller von Halbzeugprodukten aus Kupfer und Kupferlegierungen.

So reagiert die Aurubis-Aktie

Die Einstellung der Produktion in einem vom Hochwasser überschwemmten Werk in Stolberg hat am Freitagnachmittag den Kurs von Aurubis belastet. Dieser verlor 2,2 Prozent auf 83,26 Euro. Händler führten die Verluste jedoch auch auf Gewinnmitnahmen in einem ab dem Nachmittag schwachen Börsenumfeld zurück. Aurubis-Aktien hatten am Dienstag mit gut 87 Euro ein Rekordhoch erreicht.

Bereits am frühen Mittwochabend sei wegen des starken Unwetters die Produktion bei der Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG gestoppt worden, teilte Aurubis mit. Das Werk sei evakuiert worden, Mitarbeiter seien nicht zu Schaden gekommen. Ein Wiederanfahren des Betriebes erfordere "massive Anstrengungen". Aurubis geht davon aus, dass der Schaden durch die Versicherung gedeckt ist.

Die Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG in Stolberg, an der Aurubis 50 Prozent halte, sei von der Überschwemmung nicht betroffen, da sich der Standort in höheren Lagen befinde.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images