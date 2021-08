Aurubis-Aktie in Rot: Aurubis plant Teilverkauf von Flachwalzsparte an Intek

Die beiden Seiten unterzeichneten ein entsprechendes Term Sheet, auf dessen Basis nun ein Kaufvertrag ausgearbeitet wird, wie die Aurubis AG mitteilte. Der Kaufvertrag könne voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Monate unterzeichnet werden. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

"Aurubis wird sich noch stärker auf sein Kerngeschäft fokussieren: die Primärkupfererzeugung, das Recycling und unser Multimetall-Portfolio", sagte Vorstandschef Roland Harings. "Mit dem geplanten Teilverkauf reduzieren wir nun außerdem Umfang und Komplexität im Bereich FRP (Flachwalzprodukte)."

Der Konzern beabsichtigt den Angaben zufolge das FRP-Werk in Zutphen (Niederlande) sowie die Schneidcenter in Birmingham (Großbritannien), Dolny Kubin (Slowakei) sowie Mortara (Italien) mit insgesamt rund 360 Mitarbeitern zu veräußern. Da trotz intensiver Verhandlungen mit verschiedenen interessierten Parteien keine weitere Transaktion in Aussicht steht, werden die Werke in Stolberg (Deutschland), Pori (Finnland) und Buffalo (USA) im Aurubis-Konzern verbleiben und weiterentwickelt.

Aurubis-Aktien verbilligen sich via XETRA zeitweise um 0,61 Prozent auf 75,30 Euro.

