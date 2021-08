AUTO1-Aktien sacken ab Richtung Rekordtief - Altaktionäre steigen aus

GO

Heute im Fokus

DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen ohne gemeinsame Richtung -- Bayer verliert weiteres US-Glyphosat-Verfahren in Berufung -- HelloFresh, Munich Re, Brenntag im Fokus

Brenntag verdient operativ mehr als erwartet und bekräftigt Ausblick. Klöckner & Co verdient dank boomender Stahlkonjunktur prächtig. AUTO1-Altaktionäre platzieren anscheinend Aktien. alstria office-Aktie: Operativer Gewinn und Umsatz von alstria office ziehen an. Beschäftigte von Airbus-Tochter Premium Aerotec wehren sich gegen Verkaufspläne. Aurubis plant Teilverkauf von Flachwalzsparte an Intek.