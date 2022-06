Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,35 Prozent höher bei 14.439,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio legt der Nikkei aktuell (8.03 Uhr MEZ) 0,48 Prozent auf 27.411,30 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil 0,69 Prozent auf 3.164,58 Zähler ab. In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Minus von 0,95 Prozent auf 21.211,98 Einheiten.

3. Vonovia-Chef stellt Rückzug von ADLER Group in Aussicht

Deutschlands Immobilienriese Vonovia ist zum Ausstieg bei seiner schwer angeschlagenen Beteiligung ADLER Group bereit. Zur Nachricht

4. GAZPROM- und Shell-Aktie: Ab Mittwoch keine GAZPROM-Gaslieferungen an Shell und Ørsted

Der russische Staatskonzern GAZPROM wird den dänischen Versorger Ørsted sowie Shell Energy Europe von diesem Mittwoch an nicht mehr mit Gas beliefern. Zur Nachricht

5. Sanofi darf beschleunigte Entwicklung von Hämophilie-A-Mittel durchführen

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat für sein Hämophilie-A-Medikament Efanesoctocog alfa von der US-Arzneimittelbehörde FDA den Status eines Therapiedurchbruchs zuerkannt bekommen. Zur Nachricht

6. "Greenwashing"-Vorwürfe: Deutsche-Bank-Fondstochter DWS wechselt Chef aus

Die wegen "Greenwashing"-Vorwürfen unter Druck stehende Deutsche-Bank-Fondstochter DWS wechselt ihren Chef aus. Zur Nachricht

7. JPMorgan: adidas könnte aus Stoxx Europe 50 fliegen - Glencore Ersatz?

Nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Monate fliegt der Sportartikelhersteller adidas womöglich im Juni aus dem Stoxx Europe 50. Zur Nachricht

8. BVB-Aktie: Borussia Dortmund setzt Hoffnung in Kaderumbau

Ein umfassender Kaderumbau soll Borussia Dortmund nach einer durchwachsenen Saison und der Trennung von Trainer Marco Rose zu mehr Schlagkraft verhelfen. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Zweiwochentief zum Monatsauftakt

Der Goldpreis fiel im Zuge steigender US-Renditen und aufgrund des anziehenden Dollars im frühen Mittwochshandel zurück und markierte damit den niedrigsten Stand seit zwei Wochen. Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 14,80 auf 1.833,60 Dollar pro Feinunze.

10. Euro weiter unter Druck

Der Euro hat am Mittwoch etwas nachgegeben und sich der Marke von 1,07 US-Dollar genähert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0709 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0713 (Montag: 1,0764) Dollar festgesetzt.

