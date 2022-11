Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

Der DAX dürfte es nach dem erneuten Vorpreschen am Vortag zur Wochenmitte etwas ruhiger angehen lassen. Vorbörsliche Indikationen lassen einen um 0,48 Prozent tieferen Start bei 13.622,90 Punkten erwarten.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

Die Börsen in Fernost geben zur Wochenmitte nach. In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei bis zur Schlussglocke 0,56 Prozent auf 27.716,43 Punkte. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite gegen 7:55 Uhr unserer Zeit 0,50 Prozent schwächer bei 3.049 Einheiten. Auch in Hongkong sind Minuszeichen zu sehen: Der Hang Seng verliert zeitgleich 1,68 Prozent auf 16.279 Zähler.

3. Commerzbank mit Gewinnrückgang - Ausblick dennoch bestätigt

Eine höhere Risikovorsorge und eine Ertragsbelastung im Polen-Geschäft haben der Commerzbank im dritten Quartal einen erheblichen Gewinnrückgang beschert. Das Ergebnis fiel dennoch höher aus als von Analysten erwartet. Zur Nachricht

4. Siemens Healthineers verzeichnet starkes Wachstum

Siemens Healthineers hat im vierten Quartal (per Ende September) nach Wachstum in allen Segmenten - besonders aber bei bildgebenden Geräten - deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) stieg um 27 Prozent auf 1,01 Milliarden Euro, während der Umsatz um 16,2 Prozent auf 6 Milliarden Euro kletterte. Zur Nachricht

5. E.ON verdient trotz kräftigem Umsatzplus weniger

Der Energieversorger E.ON hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres den Umsatz deutlich gesteigert, aber etwas weniger verdient. Die Markterwartungen wurden dabei übertroffen. Der Konzern sieht sich auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen. Zur Nachricht

6. LANXESS wird für 2022 vorsichtiger

Hohe Kosten für Energie und Rohstoffe und eine teils trägere Nachfrage stimmen den Chemiekonzern LANXESS für das laufende Jahr etwas vorsichtiger. Es werde nun für 2022 mit einem bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) zwischen 900 bis 950 Millionen Euro gerechnet, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zur Nachricht

7. Musk schlägt erneut Tesla-Aktien für Milliarden US-Dollar los

Tech-Unternehmer Elon Musk hat nach der teuren Twitter-Übernahme erneut Tesla-Aktien im Wert von mehreren Milliarden Dollar verkauft. In den vergangenen Tagen addierten sich die Verkäufe auf rund vier Milliarden Dollar (rund vier Mrd Euro), wie aus in der Nacht zum Mittwoch von der Börsenaufsicht SEC veröffentlichten Tesla-Unterlagen hervorgeht. Zur Nachricht

8. Walt Disney enttäuscht bei Umsatz und Gewinn

Der Unterhaltungsriese Walt Disney verbucht weiter starkes Wachstum im wichtigen Streaming-Geschäft, ächzt jedoch unter hohen Kosten. In den drei Monaten bis Ende September nahm der Gewinn von Walt Disney im Jahresvergleich nur um ein Prozent auf 162 Millionen Dollar (160,8 Mio Euro) zu, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise präsentieren sich am Mittwochmorgen mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,28 auf 88,63 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,18 auf 95,18 Dollar zurückfiel.

10. Euro gibt zum US-Dollar leicht nach

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0060 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch etwas tiefer auf 0,9996 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: albund / Shutterstock.com