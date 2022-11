Nach US-Midterms: DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen leichter -- Commerzbank mit Gewinnrückgang -- E.ON verdient weniger -- Musk verkauft Tesla-Aktien -- Binance, FTX.com, Disney, AMC im Fokus

Die deutschen Anleger dürften es nach den starken Kursgewinnen vom Vortag am Mittwoch wieder etwas ruhiger angehen lassen - zumal das Ergebnis der mit Spannung erwarteten US-Zwischenwahlen noch nicht feststeht. "Es könnte einige Tage dauern, bis die endgültigen Zwischenergebnisse bekannt sind, je nachdem, wie eng das Rennen ist", schrieb am Morgen die Credit Suisse .

Der DAX verliert in vorbörslichen Indikationen 0,48 Prozent auf 13.622,90 Punkte. Am Vortag ging es 1,15 Prozent auf 13.688,75 Punkte aufwärts. Der TecDAX wird ebenfalls etwas tiefer erwartet. Er verließ den Dienstagshandel 3,2 Prozent stärker bei 2.942,82 Stellen.

Im Blick stehen weiter die US-Midterms, bei denen es noch kein Ergebnis gibt. "Wir glauben, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus verlieren könnten, während das Rennen um den Senat knapp erscheint", so Experten der Credit Suisse am Morgen laut dpa-AFX. Nach ihrer Einschätzung könne eine gespaltene Regierung zu einem zweijährigen "gesetzgeberischen Stillstand" führen.

Der EURO STOXX 50 gibt vorbörslich um 0,4 Prozent auf 3.726 Punkte nach. Am Vortag hatte er den Handel mit einem Plus von 0,82 Prozent bei 3.739,28 Punkten beendet.

An den europäischen Börsen werden am Mittwoch Minuszeichen erwartet.

Anleger an der Wall Street haben am Dienstag zugegriffen.

Der Dow Jones überstieg die Marke von 33.000 Punkten und schloss mit einem Plus von 1,02 Prozent bei 33.162,28 Punkten. Der NASDAQ Composite legte daneben 0,49 Prozent zu und ging bei 10.616,20 Zählern in den Feierabend.

Für Gesprächsstoff sorgten am Dienstag die Zwischenwahlen in den USA. Hier werden die Mehrheitsverhältnisse in den beiden Kongresskammern (Repräsentantenhaus und Senat) entschieden. Daneben geht es auch um zahlreiche Gouverneursposten sowie andere wichtige Ämter. Die Demokraten müssen um ihre Mehrheit im Kongress fürchten, was sich für den US-Präsidenten Joe Biden als sehr schwierig erweisen würde.

