Uniper-Aktie im Rückwärtsgang: Schwedischer Atomreaktor von Uniper außer Betrieb

Der Kernkraftreaktor in Oskarshamn ist der größte in Schweden. Bei Oskarshamn 3 handelt es sich um ein Siedewasserreaktor mit einer Leistung von rund 1.400 Megawatt, was ausreicht, um etwa eine halbe Million Haushalte zu versorgen.

"Oskarshamn 3 ist wegen eines Turbinenstopps vom Netz getrennt. Die Störungsbeseitigung ist im Gange", sagte Uniper-Sprecherin Desiree Liljevall dem Wall Street Journal.

Die Uniper-Aktie verliert am Mittwoch auf XETRA zeitweise 2,68 Prozent auf 3,05 Euro.

Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images