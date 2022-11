Healthineers-Aktie gewinnt: Siemens Healthineers verzeichnet starkes Wachstum - Neuausrichtung bei Corindus

Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) stieg um 27 Prozent auf 1,01 Milliarden Euro, während der Umsatz um 16,2 Prozent auf 6 Milliarden Euro kletterte, wie das Medizintechnikunternehmen in Erlangen mitteilte.

Damit wurden die Markterwartungen klar übertroffen. Analysten hatten laut einem im Auftrag des Unternehmens erstellten Konsens' mit 5,82 Milliarden Euro Umsatz und 977 Millionen Euro bereinigtem EBIT gerechnet. Vergleichbar belief sich das Wachstum auf 6,8 Prozent. Netto und nach Dritten kletterte der Gewinn auf 630 (Vorjahr: 462) Millionen Euro.

Im neuen Geschäftsjahr 2022/23 plant Siemens Healthineers mit einem vergleichbaren Wachstum von minus 1 bis plus 1 Prozent. Ohne das Corona-Testgeschäft, das im Schlussquartal noch einmal 232 Millionen Euro und im Gesamtjahr 1,5 Milliarden Euro Umsatz beisteuerte, dürfte das vergleichbare Wachstum 6 bis 8 Prozent erreichen.

Beim bereinigten Gewinn je Aktie will der Konzern im neuen Jahr 2,00 bis 2,20 Euro schaffen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 2,29 Euro erwirtschaftet. Damit lag das Ergebnis im Zielkorridor 2,25 bis 2,35 Euro. Auch beim vergleichbaren Wachstum blieb das Unternehmen mit 5,9 Prozent im Rahmen der selbst gesteckten Spanne von 5,5 bis 7,5 Prozent.

Die Aktionäre sollen eine Dividende von 95 Cent je Aktie bekommen - nach 85 Cent im Vorjahr. Die Analysten hatten 97 Cent prognostiziert.

Siemens Healthineers senkt Ziele in der Diagnostiksparte

Siemens Healthineers bekommt in der Labordiagnostik deutlichen Gegenwind zu spüren und setzt deshalb ein neues Sparprogramm auf. Zugleich wurden die mittelfristigen Ziele für das Geschäftsfeld gesenkt. Bis 2025 werde das vergleichbare Wachstum im Bereich Diagnostics nur zwischen 3 und 5 Prozent und nicht wie im vergangenen Jahr angekündigt zwischen 4 und 6 Prozent erwartet, heißt es in einer Analystenpräsentation des Unternehmens. Statt im mittleren Zehnerbereich wird die Marge nun zwischen 8 und 12 Prozent erwartet.

Siemens Healthineers machen im Geschäftsfeld Diagnostik, das Geräte und Reagenzien für Großlabore anbietet, erhöhte Kosten für Beschaffung und Logistik, aber auch Lieferkettenprobleme zu schaffen. Auch die Auslieferung der Laborplattform Atellica CI 1900 stockte in der Pandemie. Nun sollen bis 2025 die Kosten um 300 Millionen Euro runter. Dazu soll die Organisation verschlankt, die Forschung und Entwicklung auf klinische Anwendungen reduziert und auch die Atellica-Plattform vereinfacht werden. Auch soll die Lieferkette effektiver werden.

Siemens Healthineers will Corindus neu ausrichten

iemens Healthineers will den milliardenschweren Zukauf Corindus neu ausrichten.

"Wir prüfen die Rolle von Corindus innerhalb von Healthineers", sagte Vorstandschef Bernd Montag am Mittwoch in Erlangen. Der Anbieter von robotergestützten Systemen für minimalinvasive Gefäß-Operationen könnte künftig stärker auf die Neurologie, also etwa Schlaganfall-Behandlungen, ausgerichtet werden, weil das mehr Erfolg verspricht. Bisher liegt der Schwerpunkt von Corindus in der Kardiologie, also bei Herzoperationen.

Der Medizintechnik-Konzern hatte das junge Unternehmen 2019 für 1,1 Milliarden Dollar gekauft, um das kleinste Geschäftsfeld Advanced Therapies zu stärken. Corindus schreibt allerdings noch Verluste. Finanzvorstand Jochen Schmitz sagte vor Analysten, die Investitionen in Corindus lasteten auf der Rendite der Sparte.

Papiere von Siemens Healthineers zeigen sich auf XETRA zeitweise 0,34 Prozent stärker bei 47,15 Euro, nachdem sie anfangs noch nachgegeben hatten.

FRANKFURT/ERLANGEN (Dow Jones/Reuters)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG

Bildquellen: Siemens AG, testing / Shutterstock.com