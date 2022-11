Ausblick: Rivian Automotive informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

GO

Heute im Fokus

DAX vorbörslich wenig verändert -- Asiens Börsen tendieren uneinheitlich -- Deutsche Post erhöht Ausblick -- Munich Re mit Gewinnzuwachs -- Evonik steigert Umsatz -- Lyft im Fokus

Schaeffler will Stellen abbauen. Bayer verkündet Umsatzsteigerung und bekräftigt Jahresprognose. Fraport erfreut sich hoher Nachfrage und wird bei Gewinnprognose optimistischer. Henkel erhöht nach starkem dritten Quartal die Prognose für 2022. Basler hält trotz schwachem Umfeld an Mittelfristzielen fest. QIAGEN hebt Ausblick für 2022 an.