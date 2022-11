Produktion von Öl und Gas setzt offenbar mehr Treibhausgase frei als offiziell gemeldet

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Dies zeigen Messungen der Non-Profit-Initiative Trace, an der Datenanalytiker, Forscher und Nichtregierungsorganisationen mitarbeiten. Beteiligt ist auch der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore, der die Daten am Mittwoch auf der Weltklimakonferenz in Ägypten vorstellte.

Der Friedensnobelpreisträger sagte, besonders krass unterschätzt sei der Ausstoß des Klimagases Methan in den Anlagen für fossile Energien, etwa beim bewussten Abfackeln und durch Lecks. "Das ist wirklich schockierend." Laut dem Datenreport sind die Hälfte der weltweit größten Quellen klimaschädlicher Treibhausgase Produktionsstätten für Öl und Gas und zugehörige Anlagen.

Nach den Daten hat Deutschland im Jahr 2021 etwa 1,4 Prozent der weltweit erfassten Treibhausgase ausgestoßen - und liegt damit nach der Menge gerechnet auf Platz 10. Zu den Emissionen hierzulande trug die Energieerzeugung zu gut 30 Prozent bei - der Transportsektor zu knapp 20 Prozent. Auf Platz eins der globalen Rangliste liegt China, mit einem Anteil von 27,6 Prozent der Gasemissionen, gefolgt von den USA mit knapp 12 Prozent.

Gore sagte, dies sei die detaillierteste Erfassung weltweit, wo genau Treibhausgase ausgestoßen werden. Es gehe um mehr Transparenz, die Benennung von Verantwortlichkeiten und letztendlich darum, Betrug zu vereiteln.

UN-Generalsekretär António Gutteres beklagte, dass viele wichtige Treibhausgas-Quellen bisher noch nicht in Echtzeit auf dem Radar seien. Daher sei die Trace-Initiative wichtig, weil sie unabhängig Emissionsdaten erfasse, und das zumeist durch direkte Beobachtung mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Das schaffe "radikale Transparenz", sagte er. "Sie machen Greenwashing schwieriger. Oder, um es klar zu sagen: das Betrügen."

/toz/DP/jha

SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP plc (British Petrol) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol)

Bildquellen: CCat82 / Shutterstock.com, Jim Barber / Shutterstock.com