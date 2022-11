LANXESS-Aktie: LANXESS wird für 2022 vorsichtiger

Es werde nun für 2022 mit einem bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) zwischen 900 bis 950 Millionen Euro gerechnet, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Bisher lag das obere Ende der Spanne bei einer Milliarde Euro. Nach 815 Millionen Euro im vergangenen Jahr wäre das immer noch ein deutliches Plus. Die durchschnittliche Analystenschätzung liegt eher am oberen Ende der neuen Spanne.

Im abgelaufenen dritten Quartal steigerte der MDAX-Konzern den Umsatz im Jahresvergleich dank höherer Verkaufspreise und Übernahmen um gut 38 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis stieg wegen des Gegenwinds auf der Kostenseite mit einem Plus von knapp 5 Prozent auf 240 Millionen Euro deutlich weniger. Unter dem Strich blieben 80 Millionen Euro hängen, nach 74 Millionen vor einem Jahr. Während LANXESS eine Schwäche der Bauwirtschaft zu spüren bekommt, liefen die Geschäfte rund um Desinfektions- und Konservierungsmittel in der Sparte Consumer Protection auch dank Übernahmen gut.

Frederique van Baarle zieht in LANXESS-Vorstand ein

Frederique van Baarle wird Mitglied des Vorstands des Spezialchemiekonzerns LANXESS. Der Aufsichtsrat des Kölner MDAX-Konzerns berief die 51-Jährige zur Arbeitsdirektorin. Die gebürtige Niederländerin übernimmt diese Funktion von Vorstandsmitglied Anno Borkowsky. Van Baarle leitet derzeit den Geschäftsbereich High Performance Materials, der in ein Joint Venture für Hochleistungskunststoffe mit der Private-Equity-Gesellschaft Advent eingebracht werden soll. Sobald diese Transaktion abgeschlossen ist, nimmt die Managerin ihre neue Tätigkeit im Vorstand auf, wie die LANXESS AG weiter mitteilte. Ab dem zweiten Halbjahr 2023 soll sie zudem die Vorstandszuständigkeit für die Region Americas übernehmen. Van Baarle, die 2011 zu LANXESS kam, wird ihre neue Funktion von Pittsburgh, dem US-Headquarter von LANXESS, ausüben.

KÖLN/FRANKFURT (dpa-AFX/Dow Jones)

Bildquellen: LANXESS