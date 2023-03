Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

Der DAX dürfte die Mittwochssitzung auf rotem Niveau beginnen.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio legt der Leitindex Nikkei0,52 Prozent auf 28.456,49 Punkte zu. Auf dem chinesischen Festland sind unterdessen Verluste zu sehen: Der Shanghai Composite büßt 0,44 Prozent auf 3.270,53 Zähler ein. In Hongkong geht es für den Hang Seng um 2,40 Prozent auf 20.042,56 Punkte nach unten (07:05 MEZ).

3. Brenntag kauft eigene Aktien in Millionenhöhe zurück

Der Chemiekalienhändler Brenntag hat ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 750 Millionen Euro beschlossen. Zur Nachricht

4. Borussia Dortmund mit Niederlage im Champions League-Achtelfinale

Marius Wolf war untröstlich. Mit finsterer Miene kommentierte der Dortmunder Pechvogel die Schlüsselszene beim Achtelfinal-Aus des Fußball-Bundesligisten in der Champions League. Zur Nachricht

5. Siemens Energy unterzeichnet Verträge zur Kraftwerk-Wartung im Irak

Siemens Energy will dem Irak helfen, die schlechte Stromversorgung im Land zu verbessern. Zur Nachricht

6. Moody's senkt Ausblick von Knorr-Bremse auf negativ

Moody's hat den Ausblick für die Bonität der Knorr-Bremse AG von stabil auf negativ geändert. Zur Nachricht

7. Siemens baut neue Zug-Fabrik in North Carolina

Nach einem Milliardenauftrag des US-Bahnbetreibers Amtrak baut Siemens eine neue Zug-Fabrik in North Carolina. Zur Nachricht

8. Flugzeug-Auslieferungen bei Airbus kommen nur langsam in Fahrt

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat nach einem schwachen Jahresstart im Februar etwas mehr Flugzeuge ausgeliefert. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil nach Vortagsverlusten

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch stabilisiert, nachdem sie am Vortag erheblich unter Druck geraten warten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 83,34 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel dagegen leicht um neun Cent auf 77,49 Dollar.

10. Euro fällt zum US-Dollar auf Zweimonatstief

Der Euro hat am Mittwoch seine deutlichen Verluste vom Vortag ausgeweitet. Im frühen Handel fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0525 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar.

Bildquellen: mantinov / Shutterstock.com