Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

Der DAX dürfte leicht unterhalb des Vortagesschlusskurses starten, dabei ist vor der Sitzung der EZB am Donnerstag mit Zurückhaltung am Markt zu rechnen.

2. Börsen in Fernost auf Stabilisierungskurs

Die Märkte in Fernost leiten nach den kräftigen Vortagesverlusten am Mittwoch einen Stabilisierungskurs ein. In Tokio waren die Anleger weiter skeptisch: Japans Leitindex Nikkei schloss kaum verändert mit einem marginalen Plus von 0,03 Prozent bei 27229,48 Punkten. Etwas besser hält sich der Markt auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite kann zwischenzeitlich ein Plus von 0,57 Prozent auf 3.263,89 Punkte einfahren. Deutlicher aufwärts geht es in Hongkong, wo der Hang Seng zeitweise 1,38 Prozent höher notiert bei 19.512,71 Zählern.

3. Morphosys besetzt Finanzressort neu

Das Biotechnologie-Unternehmen MorphoSys hat den Posten des Finanzvorstands neu besetzt. Zur Nachricht

4. LANXESS will operativen Gewinn 2023 stabil halten

Der Chemiekonzern https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/trotz-belastungen-lanxess-aktie-lanxess-will-operativen-gewinn-2023-stabil-halten-12258909 will das operative Ergebnis im Jahr 2023 trotz der konjunkturellen Belastungen in etwa stabil halten. Zur Nachricht

5. OpenAI stellt nächste Version der Technik hinter ChatGPT vor

Das Start-up OpenAI hat die nächste Version der Technologie hinter dem populären Text-Automaten ChatGPT vorgestellt. Zur Nachricht

6. E.ON steigert Ergebnis und erhöht Dividende

Der Energieversorger E.ON hat 2022 den Umsatz kräftig gesteigert und deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Zur Nachricht

7. Porsche und UP.Labs gründen erstes gemeinsames Startup

Porsche und sein US-Partner UP.Labs haben ihr erstes Unternehmen gegründet. Zur Nachricht

8. BMW rechnet 2023 bestenfalls mit EBIT-Marge im Kerngeschäft von 10 Prozent

BMW will dieses Jahr auch durch einen weiteren starken Hochlauf der Elektromobilität die Auslieferungen leicht steigern und rechnet bestenfalls mit einer EBIT-Marge im Kerngeschäft von 10 Prozent. BMW" target="_blank">Zur Nachricht

9. Ölpreise im Vorwärtsgang

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreise mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,89 auf 72,22 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,90 auf 78,356 Dollar anzog.

10. Euro weiter deutlich über 1,07 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch über 1,07 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung Euro kletterte im frühen Handel auf den höchsten Stand seit gut einem Monat und notierte zuletzt bei 1,0734 Dollar.

