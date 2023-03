Gute Vorgaben von der Wall Street: DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Iberdrola will Aktien zurückkaufen -- E.ON steigert Ergebnis und erhöht Dividende

Am Mittwoch zeichnet sich unterdessen ein Handelsstart leicht unter dem Vortagesniveau ab, kräftige Ausschläge sind zunächst nicht zu erwarten. Dabei dürfte Zurückhaltung den Markt prägen, insbesondere mit Blick auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Die Turbulenzen der vergangenen Handelstage, ausgelöst durch den Zusammenbruch von drei US-Banken, haben Anleger auh hierzulande noch nicht verdaut. Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets stellt die Frage, wie die EZB ihre zukünftige Geldpolitik einem Finanzmarkt kommuniziert, "der durch die ersten großen Bankenzusammenbrüche in den USA seit Lehman Brothers ziemlich unter Stress steht. Hier werden die Investoren ganz genau hinhören". Von ihrem Vorhaben, den Leitzins in der Eurozone um weitere 50 Basispunkte zu erhöhen, werde sich die Notenbanken indes wohl nicht abbringen lassen, prognostiziert der Experte.

Im Fokus standen die am Nachmittag veröffentlichten US- Inflationsdaten für Februar, die zeigten, dass der Inflationsdruck in den USA wie erwartet nachgelassen hat. Hiervon erhofften sich Anleger eine gelockerte Geldpolitik der US-Notenbank.

An den US-Börsen zeigte sich ein freundlicher Handel.

Der Dow Jones gewann am zweiten Handelstag der Woche 1,05 Prozent auf 32.153,89 Punkte. Der NASDAQ Composite ging derweil 2,14 Prozent höher bei 11.428,15 Zählern in den Feierabend.

Vor allem die Daten von der Inflationsfront, die vorbörslich veröffentlicht wurden, stützten den US-Aktienmarkt: Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lagen um 6,0 (Vormonat: 6,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten exakt diese Entwicklung prognostiziert.

Der Bankensektor leitete nach den Abschlägen der vergangenen Tage einen Stabilisierungskurs ein: Die angeschlagenen Papiere einiger Regionalbanken konnten sich teils deutlich erholen, auch die Hoffnungen auf eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos durch die US-Notenbank stützten hier. Es gebe aber "jetzt einen massiven Mangel an Konsens am Markt darüber, was die Fed tun sollte und was sie tun wird", so die Swissquote Bank. In jedem Fall rechnen Teilnehmer in nächster Zeit mit erhöhter Volatilität an den Märkten.

.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken