Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte nach dem massiven Rückschlag vom Vortag mit stabileren Kursen in den Dienstagshandel starten.

2. Börsen in Fernost tiefrot

Die Märkte in Fernost geben am Dienstag deutlicher nach. In Tokio rutscht Japans Leitindex Nikkei kräftig ab und verliert zwischenzeitlich 2,37 Prozent auf 27.173,27 Zähler. Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite nach und büßt zeitweise 0,87 Prozent auf 3.240,40 Punkte ein. Auch in Hongkong dominieren die Verkäufer und schicken den Hang Seng zeitweise 2,16 Prozent auf 19.271,34 Indexpunkte abwärts.

3. Fraport übertrifft 2022 Prognose und stellt weiteres Wachstum in Aussicht

Der Flughafenbetreiber Fraport AG hat im vergangenen Jahr dank der weiteren Erholung des Luftverkehrs nach der Corona-Krise Umsatz und Ergebnis kräftig gesteigert und seine Prognosen übertroffen. Zur Nachricht

4. VW investiert verstärkt in E-Mobilität und Digitalisierung

Der VW-Konzern will in den kommenden Jahren verstärkt Finanzmittel in die Bereiche Elektrifizierung und Digitalisierung stecken. Zur Nachricht

5. Credit Suisse streicht Konzernleitung die Boni

Eine der schwersten Krisen der Firmengeschichte kostet der Konzernleitung der Credit Suisse ihre gesamten Boni. Zur Nachricht

6. Meta streicht NFT-Funktionen bei Facebook und Instagram

Nach dem großen Hype um digitale Sammelobjekte stellt Meta Platforms bei Facebook und Instagram nun die Funktionen rund um die sogenannten NFTs wieder ein. Zur Nachricht

7. SVB-Crash: Fed kündigt Untersuchung zu Kollaps der Silicon Valley Bank an

Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank bringt auch die US-Notenbank mächtig unter Druck - nun hat die Federal Reserve eine interne Überprüfung angekündigt. Zur Nachricht

8. Nordex erhält in Deutschland Auftrag über 50 MW

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex SEhat sich in Deutschland einen Auftrag über 50 Megawatt (MW) gesichert. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken

Am Dienstagmorgen präsentiert sich der Ölpreis mit rückläufigen Notierungen. Der nächstfällige WTI-Future ermäßigt sich um 0,68 auf 74,12 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,71 auf 80,06 Dollar zurückfällt.

10. Euro gibt leicht nach - US-Dollar erholt sich

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung knapp 1,07 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag.

