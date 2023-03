US-Bankencrash hat Börse im Griff: DAX könnte Stabilisierung testen -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Fed untersucht SVB-Kollaps intern -- VW investiert verstärkt in E-Mobilität und Digitalisierung

Jefferies senkt AT&S auf 'Hold' - Ziel mehr als halbiert. Bauzinsen steigen über vier Prozent - Aufwärtsdruck erwartet. Trump: Die Präsidentenwahl 2024 ist die 'letzte Schlacht'. Credit Suisse streicht Führung die Boni. Meta streicht NFT-Funktionen bei Facebook und Instagram. Fraport übertrifft 2022 Prognose und stellt weiteres Wachstum in Aussicht. Nordex erhält in Deutschland Auftrag über 50 MW.

Der deutsche Aktienmarkt könnte nach den massiven Vortagesverlusten am Dienstag eine Stabilisierung einleiten. Der DAX war zum Wochenstart 3,04 Prozent auf 14.959,47 Punkten abgesackt. Der TecDAX rutscht eum 1,80 Prozent abwärts auf 3.196,81 Zähler. Die US-Vorgaben sind durchwachsen: Der technologielastige NASDAQ 100 Index hatte zugelegt, Bluechips gaben daneben weiter nach, was insbesondere auf einen schwachen Finanzsektor, allen voran Banken, zurückzuführen war, nachdem dieser wegen des Ausfalls dreier US-Geldhäuser unter die Räder gekommen war. Für Marktteilnehmer stellt sich nun de Frage, wie nachhaltig die Turbulenzen sind und ob die Bankenzusammenbrüche langfristige Folgen haben und Ansteckungsgefahr für den gesamten Sektor droht. "Die Reaktion der US-Regierung und der Fed, die Kunden der Banken auf Kosten von Aktionären und Gläubigern zu schützen, dürfte für den Moment die richtige Entscheidung gewesen sein", beschrieb Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets die Gemengelage. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen fielen zum Wochenstart deutlich zurück. Der EURO STOXX 50 bewegte sich am Montag tief in der Verlustzone, nachdem er etwas leichter in die Woche gestartet war. Am Abend stand noch ein Minus von 2,99 Prozent auf 4.096,54 Punkte an der Kurstafel. Die Verunsicherung bezüglich der Entwicklungen um die Silicon Valley Bank (SVB) und den Bankensektor blieb hoch, obwohl der Bundeseinlagensicherungsfonds die in Schieflage geratene Bank übernommen und die Einlagen garantiert hatte. Die Gouverneure der US-Notenbank Fed kommen am Montag zu einer Sondersitzung zusammen. "Die Fed wird bei den Zinserhöhungen nun behutsamer vorgehen und die Zinsen langsamer erhöhen", zitierte Dow Jones Heino Ruland von Ruland Research. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen kam es am Montag nur zeitweise zu einer Stabilisierung. Der Dow Jones versucht sich über weite Strecken des Handelsverlaufs an einer Stabilisierung, im späten Handel gewannen aber die Bären die Überhand. Der US-Leitindex schloss mit einem Abschlag von 0,28 Prozent bei 31.819,14 Punkten. Der NASDAQ Composite drehte unterdessen nach schwachem Start ins Plus und konnte die Gewinne bis zum Handelsende verteidigen. Mit einem Plus von 0,45 Prozent ging der Techwerteindex bei 11.188,84 Zähler in den Feierabend. Obwohl mit der First Republic Bank eine weitere US-Bank vor einer großen finanziellen Herausforderung steht, zeigte der US-Aktienmarkt am Montag teilweise einen Stabilisierungsversuch. Nach der Pleite der kryptofreundlichen Bank Silvergate Capital gab es vor dem Wochenende eine weitere Hiobsbotschaft: Die Silicon Valley Bank (SVB), eine Tochter von SVB Financial, war in Schieflage geraten und daraufhin vorübergehend geschlossen sowie unter staatliche Kontrolle gestellt worden. Das Finanzministerium, die US-Notenbank und die Einlagensicherungsbehörde haben inzwischen erklärt, dass Einlagen bei der SVB und der Signature Bank geschützt würden. Außerdem legte die Fed ein neues Kreditprogramm zur Versorgung der Banken mit Liquidität auf. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken