Lufthansa-Aktie verliert: Lufthansa erwartet Flugausfälle aufgrund von Verdi-Streiks

Trotz der Streiks werden am Montag würden alle Flüge nach Berlin und Hamburg wie geplant durchgeführt, so dass für die Passagiere aus Frankfurt und München etwa die Hälfte des Flugplans Bestand habe, teilte ein Unternehmenssprecher per Email mit.

Ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat am Montag den Flugverkehr an Flughäfen in Berlin, Hamburg, Hannover und Bremen ganz oder teilweise lahmgelegt. Der Streikaufruf richtete sich unter anderem an die Beschäftigten des Luftsicherheitsbereichs, die für die Kontrollen von Fluggästen, Waren und Flughafenpersonal zuständig sind. Grund für die Arbeitsniederlegungen ist ein Tarifkonflikt mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) um die Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit und über die tarifliche Überstundenvergütung für Sicherheits- und Servicepersonal an Verkehrsflughäfen, so Ver.di. Die Arbeitgeber haben laut der Gewerkschaft noch kein Angebot vorgelegt.

Die Lufthansa ist kein Tarifpartner in dem Streit und rechnet damit, dass der Flugbetrieb bereits am Dienstag wieder normal verlaufen wird.

Die Lufthansa-Aktie fällt am Montag im XETRA-Handel zeitweise um 4,90 Prozent auf 10,06 Euro.

DJG/DJN/sha/mgo

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Cray Photo / Shutterstock.com, Jorg Hackemann / Shutterstock.com