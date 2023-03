Twitter-Wiederbelebung: Darum dankt Tesla-Chef Elon Musk Apple und Disney

• Musk verärgert über Apples Werbekürzungen• Nun dankte er Disney und Apple• Twitter-CEO blickt optimistisch auf TwitterAm 7. März 2023 fand in San Francisco die Morgan Stanley Technology, Media and Telecom Conference statt. Dabei dankte Elon Musk , der seit kurzem CEO des Kurznachrichtendienstes Twitter ist, Apple und Disney dafür, dass sie an der Plattform festgehalten haben.

Musk verärgert über Apples Werbekürzungen

Nachdem Musk die Position des Twitter-CEO übernommen hatte, beschwerte er sich, dass Apple seine Werbeausgaben auf Twitter gekürzt hat. Zwar sorgten bestehende Verpflichtungen dafür, dass Apple nicht weniger Geld für Twitter-Werbung ausgegeben hat, doch es reichte aus, um Musk wütend zu machen. Er behauptete sogar, dass Apple überlege, Twitter aus dem App Store zu entfernen.

Apple besänftigte den Twitter-CEO mit einer von Tim Cook geführten Tour durch den Apple Park. Musk gestand danach ein, dass Apple doch nicht überlegt habe, Twitter aus dem App Store zu entfernen. Ebenso schaltete Apple weitere Werbemaßnahmen.

Positiver Blick in die Twitter-Zukunft

Nun dankte der Twitter-CEO laut Variety offiziell in San Francisco am 7. März Apple und auch Disney für die langfristige Zusammenarbeit. "Disney und Apple sind unsere größten Werbetreibenden. Danke dafür", sagte Musk. "Es gab ein paar Unebenheiten auf der Straße, aber das ist zu erwarten. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Twitter zu etwas Spektakulärem zu machen". Er sei zuversichtlich, im zweiten Quartal einen positiven Cashflow zu erzielen.

