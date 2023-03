Volkswagen-Aktie sinkt: VW baut erste Zellfabrik in Kanada - Noch keine Entscheidung für Standort in Europa

Für einen Standort in Nordamerika steht der Beschluss dagegen fest.

"Unsere drei Werke in Europa sind jetzt bis 2028 festgelegt", sagte der Vorstandschef der Techniksparte Powerco, Thomas Schmall, am Montag. Am bisherigen Motorenwerk Salzgitter, wo 2025 eine Zellfabrik die Produktion starten soll, gab das Unternehmen einen Überblick über den Stand der Planungen der eigenen Batteriezellfertigung. Der Vorlauf für neue Standorte nehme Jahre in Anspruch, erklärte der Manager. Zudem seien einige wirtschaftliche Rahmenbedingungen unsicher. "Warum sollten wir uns jetzt beeilen, die nächste (Fabrik) zu beschließen in dem Umfeld, das wir zurzeit haben? Es ist nicht sinnvoll, da zu einer schnellen Entscheidung zu kommen."

Ab 2025 sei wohl frühestens mit Details zum vierten Standort zu rechnen. Unter anderem machen sich osteuropäische Länder, aber auch weitere mögliche Kandidaten in Deutschland, etwa in Ostfriesland oder Sachsen, Hoffnung auf den Zuschlag für ein Batteriezellwerk. Insgesamt will VW europaweit zunächst sechs solcher Fabriken aufbauen. Auch auf anderen Kontinenten sollen einige entstehen. In der Diskussion ist eine für Nordamerika. Dort "deuten unsere Pläne mit der Marke Scout wahrscheinlich eine örtliche Zellfabrik" an, sagte Schmall.

Bei einem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz im vergangenen Jahr war Kanada ins Gespräch gekommen, weil sich VW dort auch an Bergbauprojekten für Batterierohstoffe beteiligen will. Bei der Vorbereitung eines nordamerikanischen Zellwerks sei man nun "in der Finalisierung der Ansiedlungsentscheidung", sagte Schmall. Bis 2030 werde die Nachfrage nach elektrischer Energie für Batteriezellen in E-Autos in Nordamerika auf 60 bis 100 Gigawattstunden geschätzt.

VW baut erste Zellfabrik außerhalb Europas in Kanada

Volkswagen wird die erste Zellfabrik außerhalb Europas in Kanada errichten. Der Produktionsstart von Einheitszellen in der Gigafabrik in St. Thomas (Ontario) soll 2027 starten, wie der DAX-Konzern und seine Batterietochter Powerco mitteilten. Kanada biete der Powerco "ideale Voraussetzungen" wie etwa die Versorgung mit lokalen Rohstoffen und den Zugang zu Grünstrom, so der Wolfsburger Konzern.

"Mit der Expansion nach Nordamerika erschließen wir einen Schlüsselmarkt für Elektromobilität und Zellproduktion und treiben unsere globale Batteriestrategie mit voller Kraft voran", wird Thomas Schmall, VW-Technikvorstand und Aufsichtsratschef von Powerco, in der Mitteilung zitiert.

Die Entscheidung für Kanada folgt laut VW auf die Ankündigung der Marke Scout, in South Carolina elektrische Pickups und SUVs zu produzieren. Die Markenrechte an Scout fielen VW mit der Übernahme des US-Truckherstellers Navistar vor drei Jahren zu. VW will die US-Traditionsmarke Scout mit vollelektrischem Antrieb mittelfristig wiederbeleben.

In Europa plant VW die Massenfertigung von Batteriezellen an den Standorten Salzgitter, Valencia und im nordschwedischen Skelleftea zusammen mit Northvolt. Über die Standorte für weitere Zellfabriken auf dem Kontinent hat VW bisher nicht entschieden. Insgesamt will der Wolfsburger Konzern in Europa bis 2030 mit Partnern sechs sogenannte Gigafactories errichten.

Schmall erklärte am Montag am Stammsitz der Powerco in Salzgitter, dass der Bedarf an Batteriekapazitäten in Europa zumindest mit den aktuell fest geplanten Fabriken bis 2028 gedeckt sei. Sollte die Nachfrage nach E-Autos weiter steigen, müsste VW in etwa zwei Jahren über den nächsten Standort entscheiden, um rechtzeitig die nötigen Kapazitäten fertigen zu können.

Die Entscheidung für Kanada kommt zwar nicht überraschend, da VW bereits im August mit der Regierung des Landes eine Absichtserklärung zur Standortsuche für eine mögliche Zellfabrik unterzeichnet hat. In den vergangenen Tagen wurde aber angesichts der hohen Subventionen der US-Regierung für den Auf- und Ausbau der E-Mobilität in den Vereinigten Staaten auch darüber spekuliert, ob VW die erste Zellfabrik außerhalb Europas möglicherweise in den USA errichtet.

In Chattanooga (Tennessee) will VW, wie bereits bekannt, den vollelektrischen ID4 bauen. Im mexikanischen Puebla und Silao sollen in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts ebenfalls vollelektrische Pkw (BEV) vom Band laufen, eventuell auf BEV-Komponenten wie Elektromotoren. Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel 3,54 Prozent tiefer bei 130,32 Euro.

