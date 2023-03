Studie: Tesla räumt bei den "Automotive Loyalty Awards" der S&P Global Mobility ab

• S&P Global Mobility verleiht jedes Jahr Preise für Kundenloyalität an Autobauer• Bei der Preisverleihung für das Jahr 2022 räumt Tesla in fünf von acht Kategorien ab• Angesichts früherer Umfragen und Elon Musks Twitter-Übernahme überrascht die Loyalität zu Tesla

Tesla hält in den USA mit Abstand die Position des Marktführers im Bereich E-Mobilität: Über 60 Prozent der Neuwagenverkäufe in der Branche werden durch Tesla getätigt, berichtet die Informationsplattform electrek. Zwar erscheinen langsam auch andere E-Auto-Marken auf dem US-amerikanischen Markt, doch machen diese Tesla noch lange keine Konkurrenz in Sachen Marktführung - erst recht nicht bezüglich der Kundenloyalität. Das zeigt eine neue Studie von S&P Global Mobility, die anlässlich der diesjährigen "Automotive Loyalty Awards" durchgeführt wurde.

Tesla knöpft Ford den Preis für die höchste Kundenloyalität ab

Genaue Zahlen werden in der zugehörigen Pressemitteilung von S&P Global Mobility nicht bekanntgegeben - doch bei den Awards räumte Tesla in fünf von insgesamt acht Kategorien ab: Der Autobauer erhielt den Preis für die höchste Kundenloyalität (im Vorjahr ging dieser Preis noch an Ford), den Preis für die Marke mit den meisten neuen Kunden, den Preis für die am meisten gestiegene Kundenloyalität, den Preis für die meisten Kunden auf dem "ethnischen" Markt sowie den Preis für die größte Kundenloyalität unter den Herstellern von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben.

Lediglich in den Kategorien Loyalität zu bestimmten Herstellern (General Motors) und Treue zu bestimmten Händlern (Subaru) sowie den Preis für die Marke, bei der die Treue zu Fahrzeugen mit alternativen Antrieben am meisten gestiegen ist (Mercedes) haben es andere Autobauer auf den ersten Platz geschafft. Das lässt sich electrek zufolge jedoch leicht dadurch erklären, dass General Motors im Gegensatz zu Tesla eine ganze Reihe von Marken führt und Tesla anders als Subaru überhaupt nicht mit Händlern zusammenarbeitet.

Teslas Loyalitätsrate deutlich besser als der branchenweite Durchschnitt

Neben den fünf Preisen in den Hauptkategorien bekamen außerdem das Model 3 und das Model Y eine Auszeichnung für die Modelle mit den meisten Wiederholungskäufen, wie teslamag berichtet. Für die Berechnung der Loyalität hat S&P Global Mobility Daten aus dem Gesamtjahr 2022 für den US-amerikanischen Markt herangezogen. Unter Kundenloyalität versteht das Marktforschungsinstitut, wenn ein Kunde ein Fahrzeug eines Autobauers oder einer Marke kauft und sein nächstes Auto beim selben Autobauer oder bei derselben Marke kauft. S&P ermittelt so die "Out & Done"-Rate, also den Anteil der Kunden, die nur einmal ein Fahrzeug einer Marke kaufen und danach zu einem anderen Hersteller wechseln. Für die zwölf Monate bis Juli 2022 liegt dieser Wert laut S&P Global Mobility bei Tesla bei gerade einmal 39 Prozent - ein sehr guter Wert im Vergleich zum Durchschnittswert der gesamten US-amerikanischen Industrie, für die 2022 eine "Out & Done"-Rate von 58 Prozent verzeichnet wurde.

Die Ergebnisse überraschen insofern, dass nach Berichten von teslamag Umfragen von November 2022 dafür sprachen, Elon Musk könne mit der Twitter-Übernahme und dem Verkauf zahlreicher Unternehmensanteile dem Image von Tesla schaden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Andrei Tudoran / Shutterstock.com